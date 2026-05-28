“Folkedelic Tour”: Davide Van De Sfroos annuncia i nuovi concerti tra Varallo, il Trentino e la Svizzera
Prosegue il viaggio musicale tra radici folk e nuove sonorità con il tour che toccherà piazze storiche e festival di montagna portando sul palco le storie e i personaggi dell'immaginario di Van De Sfroos
L’estate di Davide Van De Sfroos si scalda con l’aggiunta di tre nuove tappe al suo “Folkedelic Tour”. Il cantautore comasco ha ufficializzato oggi le date di Varallo, Castel Ivano e San Bernardino, che vanno a completare un calendario estivo pensato per portare le sue storie e i suoi personaggi tra le valli, le montagne e i festival più suggestivi del Nord Italia e della Svizzera.
Le nuove date tra valli e montagne
Il viaggio estivo si arricchisce di tre appuntamenti significativi. Il 16 luglio Van De Sfroos sarà ospite dell’Alpàa Festival di Varallo, in provincia di Vercelli, mentre il 19 luglio salirà in quota in Trentino, a Castel Ivano, per la rassegna Lagorai D’InCanto nella località Monte Lefre. Il primo agosto sarà invece la volta della Svizzera, con un concerto al Raiffeisen Alpine Lounge di San Bernardino. Queste tappe si inseriscono in un percorso che toccherà anche Bergamo il 27 giugno e Bormio il 4 luglio.
L’appuntamento speciale a Cernobbio
Tra i momenti più attesi del tour spicca senza dubbio la data del 12 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio. Per l’artista si tratta di un ritorno a casa, negli spazi dell’ex Galoppatoio di Villa Erba, in un contesto che ha seguito fin dalla sua prima edizione. Non è un semplice concerto, ma un evento dal forte valore simbolico che consolida il legame profondo tra Van De Sfroos, il suo lago e il pubblico locale in uno dei festival più rilevanti della stagione.
Dal teatro agli spazi aperti
Il “Folkedelic Tour” rappresenta una nuova evoluzione per il cantautore, che dopo i numerosi sold out ottenuti nei teatri con la Folkestra, torna ora a una dimensione all’aperto. Lo spettacolo promette di mescolare le radici folk con nuove sonorità psichedeliche, mantenendo intatta quella capacità narrativa che ha reso celebri le sue canzoni. Sarà un dialogo continuo tra atmosfere evocative e i racconti di quel mondo di confine che da sempre popola la sua musica.
Calendario e biglietti
Il calendario aggiornato vede il debutto a Bergamo (27 giugno), seguito da Bormio (4 luglio), Cernobbio (12 luglio), Varallo (16 luglio), Castel Ivano (19 luglio) e San Bernardino (1 agosto). Le informazioni sui concerti e la prevendita dei biglietti sono disponibili sui circuiti Ticketone e attraverso il sito ufficiale dell’artista.
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