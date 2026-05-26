Centoventi anni di storia, di educazione, di presenza sul territorio e di attenzione ai bambini e alle famiglie. Per celebrare questo importante anniversario, la Fondazione Carlo Bianchi di Gazzada ha promosso un ricco percorso di iniziative raccolte sotto il titolo: “100 eventi”

Galleria fotografica Fondazione Carlo Bianchi di Gazzada: 120 anni accanto ai bambini, dentro la vita 4 di 5

Un cammino fatto di incontri, festa, cultura, educazione e condivisione, pensato per coinvolgere bambini, famiglie, educatori e tutta la comunità.

Tra i momenti più significativi, una grande festa dedicata ai bambini della Fondazione: tutti i 130 bambini attualmente accolti hanno partecipato con entusiasmo preparando addobbi, bandierine, bevande e cibo per celebrare insieme alle insegnanti questo compleanno così importante.

Un’occasione semplice ma profondamente significativa, dove i bambini stessi sono diventati protagonisti della festa, vivendo l’esperienza della collaborazione, della cura e della gioia dello stare insieme.

Grande partecipazione anche per l’evento pubblico aperto alle famiglie, durante il quale i bambini hanno cantato, ballato e raccontato il percorso educativo vissuto durante l’anno scolastico.

La serata è poi proseguita con una speciale caccia al tesoro per le vie del paese, che ha coinvolto bambini e genitori in un’esperienza condivisa di gioco e scoperta.

A seguire, una cena insieme e una suggestiva “fiaba della buonanotte”, messa in scena da docenti ed educatrici sotto la supervisione dell’insegnante specialista di teatro: un momento emozionante e coinvolgente che ha saputo unire fantasia, educazione e relazione.

Tra le iniziative più apprezzate anche la mostra dal titolo: “Da 120 anni accanto ai bambini, dentro le loro domande più grandi”

Un percorso articolato in cinque pannelli dedicati al significato dell’educazione oggi: il senso dell’educazione, il rapporto educativo, il cambiamento della realtà sociale, le nuove sfide educative e il compito degli adulti.

Attraverso immagini, parole, citazioni e provocazioni educative, la mostra ha invitato i visitatori a riflettere sulle grandi domande che abitano il cuore di ogni bambino e sul ruolo fondamentale degli adulti nell’accompagnare la crescita.

Molto partecipato anche lo spettacolo teatrale dal titolo: “Elena (a)variata” (di Fiorillo-Fontana e Moroni)

Un’occasione intensa e profonda per riflettere sul tempo che passa e sul modo in cui ciascuno di noi inevitabilmente cambia, cresce, si trasforma.

Uno spettacolo capace di interrogare il pubblico sul rapporto tra tradizione e cambiamento, mostrando come sia possibile abitare un mondo in continua evoluzione senza perdere ciò che siamo davvero.

L’evento è stato particolarmente seguito e apprezzato dal pubblico adulto, che ha colto la forza educativa e umana della rappresentazione.

A concludere il percorso celebrativo, una gita organizzata in collaborazione con il CAI di Gazzada, scelta non casualmente come simbolo del cammino che continua.

Prima tappa alla chiesetta di Santa Maria in Binda per una visita guidata alla scoperta della storia e delle radici del territorio; poi tutti in cammino fino all’attraversamento del ponte tibetano.

Un gesto simbolico, un passaggio, quasi un piccolo atto di coraggio.

«Perché la storia della Fondazione Carlo Bianchi, come la vita stessa, è ancora oggi un’avventura: fatta di passi, incontri, cambiamenti e futuro – spiega la direttrice Giualiana –

Dopo 120 anni, la Fondazione continua così a confermare la propria missione educativa: essere accanto ai bambini e alle famiglie con uno sguardo attento alla persona, alla comunità e alla speranza, nella certezza che la realtà è positiva e che vale la pena educare le nuove generazioni a scoprirne la bellezza e il significato».