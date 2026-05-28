Fondazione Giacomo Ascoli festeggia 20 anni e premia tre protagonisti del Day Center oncoematologico
Consegnati due Giacomini d’oro ai volontari Elisabetta Vitellozzi e Paolo Sicher e un riconoscimento speciale alla caposala Cristina Castiglioni
Vent’anni di impegno accanto ai bambini dell’Oncoematologia pediatrica di Varese e alle loro famiglie. La Fondazione Giacomo Ascoli ha celebrato il traguardo con una speciale cena-assemblea al ristorante La Madonnina di Cantello, alla presenza di oltre 150 persone tra volontari, donatori, personale sanitario e autorità. Tra gli ospiti anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.
Durante la serata il presidente della Fondazione Marco Ascoli ha ricordato il percorso compiuto in questi due decenni, dalla nascita dell’Oncoematologia pediatrica varesina ai risultati raggiunti oggi grazie alla ricerca e al sostegno alle famiglie. «Oggi le guarigioni dei bambini colpiti da linfoma arrivano tra il 90 e il 95%» ha sottolineato Ascoli, ricordando anche il prossimo completamento delle tre camere protette dell’ospedale Del Ponte.
I “Giacomini d’oro” ai volontari e alla caposala
Momento centrale della serata è stata la consegna dei “Giacomini d’oro”, riconoscimento dedicato ai volontari che si distinguono per il loro impegno quotidiano nel Day Center Giacomo Ascoli.
Quest’anno il premio è stato assegnato a Elisabetta Vitellozzi e Paolo Sicher, volontari apprezzati per il sostegno e la vicinanza ai piccoli pazienti e alle famiglie.
Per il ventesimo anniversario è stato inoltre consegnato uno speciale Giacomino d’oro a Cristina Castiglioni, caposala dell’Oncoematologia pediatrica del Del Ponte, premiata in rappresentanza di tutto il personale infermieristico del Day Center per la professionalità e l’attenzione dedicate ai bambini e ai genitori.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.