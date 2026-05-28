Fondazione Giacomo Ascoli festeggia 20 anni e premia tre protagonisti del Day Center oncoematologico

Vent’anni di impegno accanto ai bambini dell’Oncoematologia pediatrica di Varese e alle loro famiglie. La Fondazione Giacomo Ascoli ha celebrato il traguardo con una speciale cena-assemblea al ristorante La Madonnina di Cantello, alla presenza di oltre 150 persone tra volontari, donatori, personale sanitario e autorità. Tra gli ospiti anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Durante la serata il presidente della Fondazione Marco Ascoli ha ricordato il percorso compiuto in questi due decenni, dalla nascita dell’Oncoematologia pediatrica varesina ai risultati raggiunti oggi grazie alla ricerca e al sostegno alle famiglie. «Oggi le guarigioni dei bambini colpiti da linfoma arrivano tra il 90 e il 95%» ha sottolineato Ascoli, ricordando anche il prossimo completamento delle tre camere protette dell’ospedale Del Ponte.

I “Giacomini d’oro” ai volontari e alla caposala

Momento centrale della serata è stata la consegna dei “Giacomini d’oro”, riconoscimento dedicato ai volontari che si distinguono per il loro impegno quotidiano nel Day Center Giacomo Ascoli.

Quest’anno il premio è stato assegnato a Elisabetta Vitellozzi e Paolo Sicher, volontari apprezzati per il sostegno e la vicinanza ai piccoli pazienti e alle famiglie.

Per il ventesimo anniversario è stato inoltre consegnato uno speciale Giacomino d’oro a Cristina Castiglioni, caposala dell’Oncoematologia pediatrica del Del Ponte, premiata in rappresentanza di tutto il personale infermieristico del Day Center per la professionalità e l’attenzione dedicate ai bambini e ai genitori.