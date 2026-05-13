Fondazione Piatti inaugura ad Abbiategrasso i nuovi spazi del Centro diurno per persone con disabilità

È stato inaugurato sabato 9 maggio ad Abbiategrasso il nuovo Centro diurno per persone con disabilità di Fondazione Renato Piatti, all’interno del complesso di via per Cassinetta. Un servizio pensato non solo come luogo di assistenza, ma come spazio quotidiano di vita, relazione e crescita per le persone accolte e per le loro famiglie.

Alla cerimonia hanno partecipato il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, autorità regionali e locali, rappresentanti del mondo associativo e sanitario, operatori, volontari e familiari. Il Centro accoglie 51 persone con disabilità e rappresenta una nuova tappa nel percorso avviato dal primo gennaio 2025, quando Fondazione Renato Piatti, ente a marchio Anffas, ha assunto la gestione dei servizi precedentemente in capo ad Anffas Abbiategrasso.

Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con Fondazione Il Melograno e Anffas Abbiategrasso, con l’obiettivo di garantire continuità di presa in carico e al tempo stesso qualificare gli spazi e l’organizzazione del servizio. Il nuovo Centro è stato infatti realizzato secondo criteri di accessibilità, orientamento e benessere percettivo, con ambienti progettati per favorire autonomia, sicurezza e qualità dell’esperienza quotidiana.

Durante l’inaugurazione è stato ricordato anche Franco Tonoli, storico presidente di Anffas Abbiategrasso e figura centrale nella costruzione della rete territoriale attorno alle persone con disabilità e alle loro famiglie. A rendergli omaggio è stato Emilio Rota, presidente di Anffas Lombardia e di Fondazione Renato Piatti, sottolineando come il nuovo servizio sia il frutto di una visione costruita nel tempo, a partire dai bisogni concreti delle famiglie.

«Ciò che vediamo oggi nasce dal bisogno profondo delle famiglie e dal senso di responsabilità che ci è stato affidato: qui il suo esempio è vivo e continua a guidarci», ha ricordato Rota.

Il ministro Alessandra Locatelli ha evidenziato il valore dell’alleanza tra istituzioni, terzo settore, operatori e famiglie: «Solo insieme possiamo fare qualcosa di grande, perché c’è bisogno davvero di una strategia di unione, di intenti e di obiettivi comuni per dare risposte concrete alle persone».

Anche il sindaco di Abbiategrasso, Cesare Nai, ha sottolineato il significato dell’inaugurazione per la comunità locale, definendola un momento di gioia e di responsabilità condivisa: «Quando si investono risorse pubbliche non possiamo che essere orgogliosi di vedere che gli investimenti generano valore per la comunità».

L’inaugurazione, coincisa con la Festa della Mamma, ha avuto uno dei suoi momenti più intensi nelle testimonianze di due genitori delle persone accolte nel Centro, che hanno raccontato il percorso costruito insieme alle realtà coinvolte, tra attesa, fiducia e riconoscimento.

Fondazione Renato Piatti, nata nel 2000, risponde oggi ai bisogni di oltre 1.200 persone di tutte le età con autismo e disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie. Con più di 700 tra dipendenti, collaboratori, professionisti e volontari, gestisce 21 unità di offerta nelle province di Varese e Milano, tra servizi residenziali, semiresidenziali, diurni e strutture dedicate all’età evolutiva.