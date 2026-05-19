Fontana inaugura le tre opere che chiudono il mandato di Claudio Ventimiglia a Golasecca
Il presidente lombardo visita l'asilo, il parco giochi e il municipio riqualificati con i fondi del Pirellone. Poi l'augurio ai quattro candidati per il voto del 24 e 25 maggio
Quella di oggi, martedì 19 maggio, a Golasecca è stata una mattinata che ha racchiuso più significati. L’inaugurazione formale di tre importanti opere pubbliche ha infatti assunto il sapore profondo di un congedo istituzionale e di passaggio di consegna in vista delle elezioni comunali di domenica 24 e lunedì 25.
Per il sindaco uscente Claudio Ventimiglia e per il suo vice Bruno Specchiarelli, la visita del presidente di Regione Lombardia, che come ricordato iniziò la propria carriera amministrativa 30 anni fa ad Induno Olona, ha rappresentato l’ultimo atto ufficiale in fascia tricolore nonché il coronamento di ben 11 anni consecutivi di mandato amministrativo.
Il bilancio della rinascita e il grazie a Milano
Davanti al municipio, dopo lo svelamento dell’ultima delle tre targhe inaugurate e benedette dal diacono Angelo, la giunta uscente ha tracciato il bilancio di questo percorso che ha toccato luoghi simbolo della vita quotidiana nel centro del borgo, riqualificati grazie anche ai fondi arrivati dal Pirellone: l’asilo Rigolli (statizzato così da impedirne la chiusura), il parco giochi accanto alle scuole, completamente riqualificato, e infine stesso Palazzo Comunale, oggi più sicuro e funzionale. Ventimiglia e Specchiarelli ha voluto esprimere la sua gratitudine per il supporto economico ricevuto da Milano: «Questi interventi sono il frutto di una visione precisa per rendere Golasecca un paese più moderno, accogliente e fiero delle proprie istituzioni. Grazie ancora a Regione Lombardia per aver reso possibili questi lavori, che resteranno patrimonio della nostra comunità per i decenni a venire».
Sia davanti all’asilo Rigolli che poi nella sala civica, il presidente Attilio Fontana ha ribadito come «il dovere della Regione sia sostenere i piccoli centri contro lo spopolamento».
Una battuta per stemperare la sfida elettorale
La mattinata, conclusasi con i ringraziamenti ai dipendenti comunali e alle associazioni presenti, ha vissuto anche un momento di distensione e vita attiva politica a pochi dalla chiamata alle urne. Tra il pubblico erano infatti presenti tutti e quattro i candidati alla carica di sindaco – Rossella Bosco, Madì Reggio, Gianni Bullo e Andrea Tovaglieri – pronti a contendersi l’eredità di Ventimiglia. Fontana, nel fare loro un caloroso in bocca al lupo per le imminenti elezioni, ha chiuso la visita regalando una battuta che ha strappato un sorriso a tutti i presenti: «Sicuramente oggi ho conosciuto e fatto una foto con il prossimo sindaco di Golasecca».
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