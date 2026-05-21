L’aula scolastica si trasforma per qualche ora in un ufficio operativo, dove i concetti teorici lasciano il posto alla struttura di una multinazionale, all’analisi di una busta paga e alle simulazioni per affrontare un colloquio di selezione. I dati conclusivi del progetto Food4Minds, promosso da Manageritalia Lombardia, tracciano il bilancio di un’attività che nell’anno scolastico appena concluso ha unito formazione, orientamento e volontariato manageriale sul territorio. L’analisi dei risultati e le prospettive future sono al centro dell’incontro formativo in programma nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 21 maggio, a partire dalle 18, nello spazio libero Materia di VareseNews.

Galleria fotografica Food4minds: dai banchi di scuola alla busta paga con l’esperienza dei dirigenti d’azienda 4 di 12

I numeri complessivi dell’iniziativa registrano un’adesione significativa in ambito regionale, con 33 istituti coinvolti, 120 classi, 109 manager e oltre 2.600 studenti. Il fulcro delle attività si è concentrato in particolare nell’area geografica che unisce le province di Como, Lecco e Varese, dove le scuole partecipanti sono state 20, per un totale di 88 classi, 83 manager e circa 2.000 studenti attivi nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.

I risultati dei questionari di gradimento indicano che il 60% dei docenti reputa molto interessanti i contenuti proposti, mentre l’80% assegna il massimo punteggio alla capacità dei dirigenti di comunicare in modo efficace e di coinvolgere la platea. Anche tra gli studenti l’accoglimento è positivo: alla survey hanno risposto 513 ragazzi, confermando che il percorso si è rivelato utile per comprendere le dinamiche del mercato professionale e identificare le competenze oggi più richieste dalle imprese. Tra le tematiche maggiormente apprezzate dai giovani figurano la stesura del curriculum vitae, la comprensione dei ruoli aziendali e i lavori di gruppo applicati a casi di problem solving reale, come lo sviluppo di una start-up o la progettazione di un impianto fotovoltaico per l’edificio scolastico.

I professionisti che scelgono di dedicare il proprio tempo a questo modello formativo operano su base volontaria. L’ingresso in aula rappresenta un momento di interazione diretta e complessa. Il nucleo del progetto risiede proprio nella cooperazione tra il corpo docente, gli studenti e i manager, che entrano nelle classi per portare un punto di vista esterno rispetto ai programmi didattici tradizionali.

Il confronto ravvicinato con gli studenti della scuola secondaria superiore richiede uno sforzo di adattamento comunicativo non immediato per chi è abituato a dinamiche esclusivamente aziendali. Sul piano organizzativo, i manager hanno rilevato talvolta differenze nel livello di partecipazione tra le diverse classi o la necessità di un maggiore coordinamento preventivo con i programmi scolastici, ma la risposta finale dei partecipanti conferma la validità dell’esperienza. Il 97% degli insegnanti interpellati ritiene che l’iniziativa debba essere riproposta e il bilancio dei dirigenti evidenzia un’ampia disponibilità a rinnovare l’impegno in aula.

I piani di sviluppo per i prossimi anni prevedono un ampliamento dell’offerta didattica sul territorio, l’introduzione di nuovi contenuti tematici e un rafforzamento dell’apparato organizzativo per favorire uno scambio metodologico costante tra tutte le parti interessate. Al termine della presentazione, la serata si conclude con un momento di dibattito e un buffet, a cura di Fuori Contesto, dedicato al networking, accompagnato da un omaggio per i dirigenti presenti.