Forze dell’ordine e innovazione: a Varese un convegno dedicato alle tecnologie operative
Il 14 maggio a Villa Recalcati una giornata di aggiornamento professionale dedicata all’uso delle tecnologie non letali e alla gestione delle situazioni critiche.L’incontro approfondirà aspetti operativi e normativi legati all’uso della forza, al nuovo decreto sicurezza e agli strumenti di contenimento a distanza
Mercoledì 14 maggio Villa Recalcati ospiterà una giornata di formazione dedicata alle tecnologie non letali e agli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine per la gestione delle situazioni critiche. Al centro dell’incontro il sistema “BolaWrap”, dispositivo già utilizzato in diversi Paesi come strumento di contenimento a distanza, insieme ai temi dell’aggiornamento professionale e del nuovo decreto sicurezza (in pratica si tratta dispositivo di contenimento a distanza che lancia un laccio in kevlar capace di immobilizzare senza ferire).
L’iniziativa è organizzata con la partecipazione del Siulp e dell’associazione Lampi Blu e si svolgerà dalle 8.30 nella sede della Provincia di Varese. La giornata è valida come aggiornamento professionale ex articolo 20 dell’accordo nazionale quadro.
Focus sulle tecnologie non letali
Il programma prevede approfondimenti sia tecnici sia normativi sull’impiego di strumenti definiti “non letali”, con particolare attenzione all’efficacia operativa e alle implicazioni giuridiche legate all’uso della forza da parte degli operatori di polizia.
Tra gli argomenti affrontati ci saranno il nuovo decreto sicurezza, le cause di giustificazione nell’uso della forza e le possibili evoluzioni degli strumenti in dotazione alle forze dell’ordine. Prevista anche la presentazione del “sistema NLR“ e delle applicazioni della realtà virtuale integrate nella formazione.
Gli ospiti della giornata
Ad aprire i lavori sarà il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni. Interverranno inoltre Steve Cohen e Stuart Mallory di WRAP International, l’avvocato Alessandro Continello, già consulente della Commissione parlamentare antimafia, Paolo Macchi, segretario generale SIULP Varese e presidente di Lampi Blu, e Felice Romano, segretario generale nazionale Siulp.
A moderare l’incontro sarà Alessandro Stefani, segretario nazionale Siulp.
L’evento si concluderà con una riflessione dedicata alla tutela degli operatori di polizia e alle prospettive future nell’impiego delle tecnologie di contenimento non letali.
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