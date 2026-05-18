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Saronno/Tradate

Forze dell’ordine in campo a Saronno per il primo Torneo Interforze di calcio a 7, tra sport e solidarietà

Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia locale, Vigili del Fuoco e Polizia penitenziaria protagonisti del torneo. L’iniziativa sostiene il progetto “In x Aut” dedicato all’inclusione e alla solidarietà per l’autismo

Generico 18 May 2026

Cinque giorni di sport, spirito di squadra e solidarietà. Prende il via questa sera – lunedì 18 maggio – e prosegue fino al 22 maggio al campo sportivo Matteotti, in via Sanpietro 71,  il “1° Torneo Calcio 7 Interforze Varese”, manifestazione dedicata alle rappresentative delle forze dell’ordine e dei corpi di soccorso del territorio. Le partite inizieranno alle 20,30.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Football Club Saronno 1910 con il patrocinio della Città di Saronno e unisce l’aspetto sportivo a quello sociale, dal momento che sostiene il progetto “In x Aut”, realtà impegnata nell’integrazione e nella solidarietà per l’autismo.

Otto squadre divise in due gironi

Al torneo parteciperanno otto squadre suddivise in due gruppi.

Nel Girone A scenderanno in campo Carabinieri Saronno, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria di Como e Polizia Penitenziaria di Varese

Nel Girone B saranno invece protagoniste Polizia Locale di Busto Arsizio, Questura di Varese, Polizia Stradale di Busto Arsizio e Polizia Locale di Saronno.

La competizione si svilupperà nell’arco di cinque giornate e vedrà confrontarsi rappresentanti delle istituzioni e delle forze impegnate quotidianamente nella sicurezza e nel soccorso sul territorio.

Sport e solidarietà

Oltre all’aspetto agonistico, il torneo nasce anche con una finalità sociale. La manifestazione sostiene infatti “In x Aut”, progetto dedicato all’inclusione e al supporto delle persone con disturbo dello spettro autistico. L’ingresso è libero, con la possibilità di effettuare una donazione per l’associaizone, che ha sede a Solaro. «Siamo molto soddisfatti – dice Francesco Riccardi, tra i promotori dell’iniziativa – Non solo abbianmo trovato tanta disponibilità da parte dei colleghi di tutte le forze dell’ordine, ma anche da parte delle istituzioni. Invitiamo cittadini e appassionati a seguire le partite e a sostenere le squadre partecipanti durante le giornate del torneo».

Foto di Alexander Fox | PlaNet Fox da Pixabay

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Pubblicato il 18 Maggio 2026
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