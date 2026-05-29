Fotovoltaico e sistemi di accumulo, la nuova frontiera dell’autonomia energetica delle imprese

In un contesto caratterizzato da costi energetici ancora incerti e da una crescente attenzione alla sostenibilità, le imprese guardano sempre più a soluzioni in grado di aumentare l’autonomia energetica e migliorare la competitività. Tra queste, accanto agli impianti fotovoltaici, stanno assumendo un ruolo sempre più importante i sistemi di accumulo, o BESS (Battery Energy Storage System), che consentono di immagazzinare l’energia prodotta e utilizzarla nei momenti di maggiore necessità.

È questa la visione di Elmec Solar, società del gruppo Elmec con sede a Brunello, specializzata nel fotovoltaico per il segmento Commercial & Industrial, che osserva una crescente attenzione delle aziende verso l’integrazione tra produzione di energia rinnovabile e sistemi di storage.

Lo storage sempre più accessibile

Uno degli elementi che sta favorendo la diffusione dei sistemi di accumulo è il drastico calo dei costi delle batterie registrato negli ultimi anni.

Secondo Elmec Solar, nel 2015 il costo di installazione di un sistema di accumulo per le aziende poteva superare i 1.800-2.200 euro per kWh, mentre oggi l’investimento si attesta mediamente tra i 250 e i 350 euro per kWh, con una riduzione compresa tra l’80 e il 90%.

«Oggi il crollo dei costi delle batterie ci permette di costruire progetti in cui l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici ha senso finalmente immagazzinarla per utilizzarla quando il sole non c’è, moltiplicando il valore dell’impianto fotovoltaico» spiega Alessandro Villa, amministratore delegato di Elmec Solar.

Ridurre i costi e aumentare l’efficienza

Per le aziende, l’integrazione di sistemi di accumulo può offrire diversi vantaggi operativi ed economici.

Tra questi vi è il cosiddetto energy time shifting, che permette di utilizzare nelle ore serali e notturne l’energia prodotta durante il giorno dagli impianti fotovoltaici, riducendo gli acquisti dalla rete elettrica nelle fasce orarie più costose.

Un’altra applicazione è il peak shaving, ovvero la possibilità di utilizzare l’energia accumulata per coprire i picchi di consumo e limitare così i costi legati al superamento della potenza contrattuale.

I sistemi di accumulo possono inoltre garantire una funzione di backup in caso di interruzioni temporanee della rete e consentire forme di arbitraggio energetico, acquistando energia quando il prezzo è più basso e utilizzandola nei momenti in cui il costo aumenta.

L’analisi dei dati al centro delle scelte

Elmec Solar punta su un approccio definito “data-driven”, basato sull’analisi dettagliata dei consumi aziendali per individuare la soluzione più efficace.

Attraverso lo studio delle curve di carico e dei fabbisogni energetici reali, l’azienda valuta l’interazione tra consumi, produzione fotovoltaica e sistemi di accumulo, simulando diversi scenari per stimare i benefici economici e i tempi di rientro dell’investimento.

«Il nostro compito è partire dai dati reali dei consumi, simulare l’apporto di fotovoltaico e accumulo e fornire numeri solidi su risparmi e tempi di rientro – sottolinea Villa – In alcuni progetti lo storage è un game changer, in altri no: il nostro lavoro è dirlo con trasparenza e costruire soluzioni su misura».

La gestione dell’energia come fattore competitivo

Secondo Elmec Solar, il futuro dell’energia nelle aziende non dipende soltanto dalla presenza di impianti e batterie, ma dalla capacità di monitorare e gestire costantemente i dati energetici.

Per questo l’azienda evidenzia l’importanza di affiancare alla tecnologia attività di consulenza e monitoraggio, aiutando le imprese a trasformare le informazioni raccolte dagli impianti in decisioni operative.

«La tecnologia è fondamentale, ma è il controllo umano a trasformare i kilowattora in vantaggio competitivo per l’azienda» conclude Villa.