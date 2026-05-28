Frontale sulla provinciale a Beregazzo con Figliaro: due feriti, una persona incastrata nell’auto
L’incidente è avvenuto nella mattinata del 28 maggio lungo la strada provinciale 23 nel tratto di via Marconi. Una delle persone coinvolte è rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stata liberata dai vigili del fuoco intervenuti sul posto
Brutto frontale nella mattinata di oggi, giovedì 28 maggio, a Beregazzo con Figliaro lungo la strada provinciale 23, nel tratto di via Marconi.
L’allarme è scattato intorno alle 9.15 per uno scontro tra due automobili che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, dei soccorritori del 118 e dei carabinieri. Dopo l’impatto le due auto sono finite fuori strada, nell’area verde che fiancheggia via Marconi.
Una persona estratta dall’abitacolo
Secondo le prime informazioni, nell’impatto sono rimaste ferite due persone: una ragazza di 25 anni e un uomo di 37 anni.
Una delle persone coinvolte è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo deformato dopo lo schianto, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarla e consentire ai sanitari di prestare le cure necessarie.
Sul posto sono intervenute due ambulanze con il supporto dell’auto medica.
Trasportati in ospedale in codice giallo
Le due persone ferite sono state trasportate in ospedale in codice giallo, una all’ospedale di Varese Circolo e l’altra all’ospedale Sant’Anna di Como. Le loro condizioni, secondo quanto emerso dai primi soccorsi, non sarebbero considerate critiche.
I carabinieri stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro avvenuto lungo la provinciale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.