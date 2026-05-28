Frontale sulla provinciale a Beregazzo con Figliaro: due feriti, una persona incastrata nell’auto

Brutto frontale nella mattinata di oggi, giovedì 28 maggio, a Beregazzo con Figliaro lungo la strada provinciale 23, nel tratto di via Marconi.

L’allarme è scattato intorno alle 9.15 per uno scontro tra due automobili che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, dei soccorritori del 118 e dei carabinieri. Dopo l’impatto le due auto sono finite fuori strada, nell’area verde che fiancheggia via Marconi.

Una persona estratta dall’abitacolo

Secondo le prime informazioni, nell’impatto sono rimaste ferite due persone: una ragazza di 25 anni e un uomo di 37 anni.

Una delle persone coinvolte è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo deformato dopo lo schianto, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarla e consentire ai sanitari di prestare le cure necessarie.

Sul posto sono intervenute due ambulanze con il supporto dell’auto medica.

Trasportati in ospedale in codice giallo

Le due persone ferite sono state trasportate in ospedale in codice giallo, una all’ospedale di Varese Circolo e l’altra all’ospedale Sant’Anna di Como. Le loro condizioni, secondo quanto emerso dai primi soccorsi, non sarebbero considerate critiche.

I carabinieri stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro avvenuto lungo la provinciale.