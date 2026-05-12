Fugge all’alt e causa un inseguimento tra Sesto Calende e Vergiate. Settantenne rintracciato e fermato

Non si ferma all’alt intimato dalla Polizia Locale e dà vita a un inseguimento da film tra Sesto Calende e Vergiate, causando incidenti, infrangendo una serie di regole, rischiando di investire un agente e infine scappando. Ma la sua fuga è durata poche ore: rintracciato e fermato, è stato poi processato per direttissima a Varese.

Il protagonista di questa scena da film è un uomo ultrasettantenne residente nella zona di Mornago che nel pomeriggio di lunedì 11 ha seminato il panico sulle strade del Basso Verbano, finendo però nei guai. Tutto è nato da un controllo di routine effettuato dagli agenti della Locale di Sesto Calende: vista la “paletta” però, l’uomo ha accelerato e alla prima rotatoria ha invertito la direzione di marcia fuggendo verso Vergiate.

Inseguito dalla pattuglia, il settantenne ha prima tamponato un altro veicolo causando lievi lesioni al conducente, poi ha proseguito la corsa verso la superstrada Vergiate-Besozzo “bruciando” passaggi pedonali ed effettuando una serie di sorpassi azzardati. A un certo punto però l’uomo si è dovuto fermare per il forte traffico ma quando è stato avvicinato da un agente della Locale, ha innestato la retromarcia rischiando di investirlo. E quindi ha fatto perdere le proprie tracce.

Il numero di targa, il modello della vettura (una Mini nera) e i controlli con le telecamere di videosorveglianza però, hanno consentito di risalire al nome e all’indirizzo del conducente che è stato raggiunto alla sua abitazione dagli uomini della Polizia Locale.

All’interno del garage è stata quindi trovata l’auto con i segni dell’incidente (nella foto) mentre l’agente che era quasi stato investito ha riconosciuto il 70enne. Le verifiche hanno appurato che l’uomo (che in passato aveva avuto qualche precedente) circolava da due anni senza assicurazione, aveva la patente scaduta e in quella fuga ha collezionato una serie di reati e infrazioni.

L’uomo è stato quindi messo ai domiciliari per una notte e oggi – martedì 12 – è stato processato per direttissima. Il giudice ha applicato l’articolo inerente del nuovo decreto sicurezza che prevede la sospensione della patente e la confisca del veicolo, inoltre è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di firma. Oltre che – ovviamente – al pagamento dei vari danni provocati durante il suo folle pomeriggio.