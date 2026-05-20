Fumo dalla cascina, due gemelli di 15 anni domano un incendio a Biandronno
Era il giorno di san Vittore, le scuole erano chiuse. Andrea e Alessandro stavano raggiungendo degli amici in moto quando hanno notato qualcosa che non andava. E non hanno esitato ad intervenire
Erano in moto, diretti dagli amici, con una giornata libera davanti. Poi hanno alzato gli occhi e hanno visto il fumo. Andrea e Alessandro, gemelli di 15 anni di Varese, hanno fatto una cosa semplice: si sono fermati.
Era il giorno di san Vittore, le scuole varesine erano chiuse. I due fratelli avevano deciso di raggiungere alcuni amici che invece uscivano da scuola a Gavirate. Arrivati all’altezza di Biandronno, hanno notato del fumo uscire da una cascina. Nessuna esitazione: hanno accostato la moto per capire cosa stesse succedendo. (la foto è di Ulisse Piana)
Dentro c’era un anziano in difficoltà, alle prese con fuoco e fumo. L’uomo aveva incendiato un formicaio all’interno di un capanno degli attrezzi, ma le fiamme avevano preso vigore e rischiavano di propagarsi. I due ragazzi gli hanno dato una mano, senza pensarci due volte.
A raccontare l’episodio è la loro mamma, Manuela, che non nasconde l’orgoglio: «Sono stati davvero bravi», dice. «Quando me l’hanno raccontato mi hanno detto che non avrebbero potuto fare diversamente perché era impensabile lasciare quel signore solo, alle prese con un incendio che rischiava di propagarsi velocemente. Che dire? Sono davvero orgogliosa di loro. Sono i miei figli, certo, ma prima di tutto si sono dimostrati due ragazzi con grande senso civico».
Una storia “piccola”, se vogliamo. Andrea ed Alessandro non l’hanno raccontata in giro per vantarsene: lo ha fatto la loro mamma, e forse per loro il premio più bello.
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