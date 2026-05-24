Furgone e deposito attrezzi in fiamme a Cunardo, intervento dei vigili del fuoco

Un incendio ha coinvolto nel pomeriggio di oggi, domenica 24 maggio, un furgone e una cascina adibita a deposito attrezzi a Cunardo. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero agli edifici e ai veicoli vicini. Non si registrano feriti.

L’allarme è scattato alle 15.50 in via Crosette, dove per cause in corso di accertamento è divampato il rogo che ha interessato un furgone e una struttura utilizzata come deposito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa, un’autobotte e un fuoristrada dotato di modulo antincendio.

Gli operatori hanno lavorato per circoscrivere rapidamente le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse alle autovetture o agli edifici adiacenti. Una volta spento il rogo, i pompieri hanno effettuato le operazioni di bonifica e la messa in sicurezza delle parti pericolanti della cascina.

In via Crosette sono intervenuti anche i carabinieri, il personale sanitario e la protezione civile.