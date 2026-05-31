Furgone si ribalta nella notte in autostrada a Besnate: due giovani feriti

Incidente nella notte lungo l’autostrada A8/26, nel tratto compreso tra Sesto Calende/Vergiate e Besnate. Intorno alle ore 2:15 di domenica 31 maggio, un furgone ha perso il controllo finendo prima contro il guard rail per poi ribaltarsi su un fianco lungo la carreggiata.

Galleria fotografica Ribaltamento nella notte in autostrada a Besnate 3 di 3

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del comando di Varese, che hanno lavorato per mettere in sicurezza il veicolo incidentato e l’intera area interessata dal sinistro. L’allarme è scattato poco prima delle due, mobilitando diverse squadre di soccorso coordinate dalla centrale Soreu Laghi.

Feriti lievi e rilievi

A bordo del furgone si trovavano due giovani di 22 e 23 anni. Nonostante la dinamica dell’impatto e il ribaltamento del mezzo, i due coinvolti hanno riportato fortunatamente solo lievi ferite. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari della Croce Rossa per prestare le prime cure del caso.

Viabilità e sicurezza

Oltre ai soccorritori, sono giunte sul tratto autostradale le pattuglie della Polizia Stradale per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Presente anche il personale della società Autostrade per la gestione della viabilità e il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale dopo l’urto contro le barriere.