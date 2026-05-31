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Furgone si ribalta nella notte in autostrada a Besnate: due giovani feriti

Intervento dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa lungo l'autostrda per un mezzo finito su un fianco dopo aver colpito le barriere protettive

Ribaltamento nella notte in autostrada a Besnate

Incidente nella notte lungo l’autostrada A8/26, nel tratto compreso tra Sesto Calende/Vergiate e Besnate. Intorno alle ore 2:15 di domenica 31 maggio, un furgone ha perso il controllo finendo prima contro il guard rail per poi ribaltarsi su un fianco lungo la carreggiata.

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L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del comando di Varese, che hanno lavorato per mettere in sicurezza il veicolo incidentato e l’intera area interessata dal sinistro. L’allarme è scattato poco prima delle due, mobilitando diverse squadre di soccorso coordinate dalla centrale Soreu Laghi.

Feriti lievi e rilievi

A bordo del furgone si trovavano due giovani di 22 e 23 anni. Nonostante la dinamica dell’impatto e il ribaltamento del mezzo, i due coinvolti hanno riportato fortunatamente solo lievi ferite. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari della Croce Rossa per prestare le prime cure del caso.

Viabilità e sicurezza

Oltre ai soccorritori, sono giunte sul tratto autostradale le pattuglie della Polizia Stradale per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Presente anche il personale della società Autostrade per la gestione della viabilità e il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale dopo l’urto contro le barriere.

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Pubblicato il 31 Maggio 2026
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