Furti seriali sulla ciclabile fra Grantola e Mesenzana: torna in carcere il sospettato

Colpi in auto, intromissioni nelle corti che si affacciano sulla pista ciclabile che collega Valcuvia a Luinese, bisticci coi legittimi proprietari degli oggetti sottratti: in questi mesi è stato più volte in tribunale a Varese, più volte giudicato. Ed è pochi giorni fa tornato in carcere per non aver ottemperato agli obblighi legati a misure cautelare che gli erano state prescritte.

L’uomo è accusato di una serie di furti tra abitazioni e auto nella zona del Luinese: per questo un 29enne di origine maghrebina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Luino nel tardo pomeriggio di martedì 28 aprile.

Il provvedimento è scattato per un aggravamento della misura cautelare a cui l’uomo era già sottoposto: l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, disposto nell’ambito di un procedimento penale che lo vede condannato a 10 mesi di reclusione per precedenti reati di violazione di domicilio e furto aggravato commessi a Cassano Valcuvia.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il 29enne non solo avrebbe più volte violato le prescrizioni, ma avrebbe anche continuato a delinquere, rendendosi responsabile di furti seriali in abitazioni e su veicoli, in particolare nei comuni di Grantola e Mesenzana. Gli elementi raccolti dai carabinieri di Luino e Marchirolo hanno portato alla segnalazione alla Procura della Repubblica di Varese.

A pesare sulla decisione dell’autorità giudiziaria è stata anche la condotta recente dell’uomo: poco prima dell’arresto si sarebbe infatti reso responsabile di un ulteriore furto aggravato, sottraendo a una donna una borsa contenente valori e carte di credito. Per questo episodio è stato denunciato.

Considerata l’inefficacia delle misure non detentive, il giudice ha disposto la custodia in carcere. Dopo le formalità di rito, il 29enne è stato trasferito alla casa circondariale di Varese, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.