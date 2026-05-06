Furto al Ciglione di Malpensa: rubato trattore con erpice rotante al motocross. C’è una ricompensa
Priva il crossodromo di uno strumento indispensabile per la preparazione del terreno, proprio in un periodo di intensa attività sportiva. La proprietà offre ricompensa a chi fornisce informazioni e segnalazioni fondate
Amara sorpresa all’alba per i gestori della storica pista di motocross del Ciglione della Malpensa. Nella notte tra il 5 e il 6 maggio, ignoti si sono introdotti nella struttura riuscendo a sottrarre un’intera “combinata” fondamentale per la manutenzione e la sicurezza del tracciato: un trattore Same Iron 160 di colore rosso, con agganciato un erpice rotante.
Il furto priva il crossodromo di uno strumento indispensabile per la preparazione del terreno, proprio in un periodo di intensa attività sportiva. Il mezzo è stato trafugato attraverso i boschi che circondano l’area della pista.
La proprietà ha deciso di dare massima visibilità all’accaduto nella speranza che qualcuno possa aver notato movimenti sospetti o il transito di un mezzo così ingombrante nelle aree limitrofe durante le ore notturne.
Appello e ricompensa
Il mezzo rubato è un Same Iron 160 (come quello ritratto nelle foto, inviate da Roberto Pavanati), facilmente riconoscibile anche per la presenza dell’erpice rotante agganciato. Per incentivare le segnalazioni e accelerare il ritrovamento, è stata messa a disposizione una ricompensa per chiunque riesca a fornire informazioni concrete e decisive che permettano di recuperare l’attrezzatura.
Chiunque avesse dettagli utili o notasse il trattore in zone insolite, è pregato di mettersi in contatto con la gestione della pista o con le autorità competenti. Il Ciglione della Malpensa è un punto di riferimento per il motocross nazionale: colpire la sua attrezzatura significa danneggiare il lavoro quotidiano necessario per garantire la sicurezza di centinaia di piloti che frequentano regolarmente il circuito.
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