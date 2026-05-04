Fusione sul Ceresio: nasce l’Olimpia Ceresium Tresiana

Le società sportive Ceresium Bisustum e Olimpia Tresiana hanno ufficializzato la loro fusione, dando vita a una nuova realtà calcistica denominata O.C.T. Olimpia Ceresium Tresiana. «L’operazione – si legge nel comunicato – nasce dalla volontà comune di creare un polo sportivo solido e competitivo nel territorio del Ceresio, capace di valorizzare il patrimonio tecnico e umano di entrambi i club storici».

Un progetto per il calcio giovanile e dilettantistico

«L’unione delle due realtà – spiega la nota del club – punta a stabilire un punto di riferimento d’eccellenza per il settore giovanile e dilettantistico. Il progetto è stato pensato per garantire una gestione più efficiente, in linea con le recenti riforme dello sport, ottimizzando le risorse e le infrastrutture per assicurare stabilità nel lungo periodo. Sotto lo slogan “Due società, un solo lago”, il nuovo sodalizio potrà contare sul supporto del partner tecnico Primato, che fornirà l’intera linea di materiale per le prossime stagioni. L’obiettivo dichiarato è quello di potenziare la scuola calcio e le formazioni agonistiche, offrendo ai giovani atleti percorsi di crescita di alta qualità attraverso l’integrazione degli staff tecnici e delle metodologie di allenamento».

Ambizioni per la prima squadra e continuità tecnica

Per quanto riguarda la prima squadra, la fusione permetterà di unire le forze per ambire al mantenimento e al raggiungimento di categorie importanti. La nuova società manterrà il titolo sportivo di categoria superiore tra quelli detenuti dai club fondatori, nel pieno rispetto delle Norme Organizzative Interne della FIGC.

Le parole dei protagonisti

I presidenti delle due società hanno espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando il valore della collaborazione territoriale. «Questa fusione non è solo un atto formale – dichiarano congiuntamente Gabriele Bechini e Emanuele Rinaldi – ma un passo strategico verso il futuro. Insieme siamo più forti e pronti ad affrontare le sfide dei prossimi campionati con rinnovato entusiasmo e una visione comune».