Futuro Nazionale in piazza a Varese: gazebo alla stazione e sede in arrivo il 29 maggio

Un pomeriggio di mobilitazione per Futuro Nazionale a Varese. Dalle 17:30 alle 20:00 di oggi, il gazebo allestito presso la stazione ferroviaria ha attirato attivisti e cittadini: alcuni si sono avvicinati al movimento per la prima volta, sottoscrivendo la tessera di iscrizione o firmando la petizione che chiede lo spostamento del Comando di Polizia Locale nella caserma Garibaldi.

Il tema della sicurezza urbana si conferma uno dei più sentiti dalla cittadinanza varesina e, stando agli organizzatori, continua a trainare interesse attorno al movimento.

L’appuntamento di oggi è solo il primo di una serie di iniziative in programma. Giovedì 29 maggio è in calendario l’inaugurazione della sede di Futuro Nazionale a Varese. In quella stessa occasione saranno presentati i nuovi comitati sorti negli ultimi mesi nel nord della provincia.