Futuro Nazionale sbarca a Gavirate: nasce il Comitato Costituente 801
Il movimento di Vannacci si presenta anche a Gavirate con Massimiliano Musolino, in qualità di Referente, e Giorgio Ponti, Vice-Referente. È il sesto presidio provinciale
Cresce la rete di Futuro Nazionale in provincia di Varese. Dopo Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Sesto Calende e Gazzada Schianno, il partito fondato dal generale Roberto Vannacci apre un nuovo presidio a Gavirate con la costituzione ufficiale del Comitato Costituente Gavirate – 801.
A guidare la nuova realtà sono Massimiliano Musolino, in qualità di Referente, e Giorgio Ponti, Vice-Referente con delega all’organizzazione degli eventi e ai tesseramenti. Il comitato si propone come punto di riferimento politico per tutta l’area del Medio Verbano, con l’obiettivo dichiarato di avvicinare i cittadini alle istituzioni attraverso un lavoro di ascolto diretto sul territorio. Già dai prossimi weekend è prevista la presenza con gazebo informativi nelle piazze della zona.
Sul piano operativo, il comitato gaviratese lavorerà in coordinamento con gli altri presidi provinciali, tra cui quello di Varese guidato dall’avvocato Daniele Parisi e quello di Piero Galparoli, imprenditore del territorio con esperienza amministrativa.
A livello nazionale, Futuro Nazionale dichiara di aver già superato i 40.000 iscritti, confermando la provincia di Varese tra le aree di maggiore radicamento del movimento.
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