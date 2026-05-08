Gaetano Giovi, lo psicoterapeuta di Varese che porta in scena emozioni, dialogo e riflessione , “il teatro educa anche chi lo fa”

Non solo intrattenimento, non soltanto emozione, ma uno strumento per riflettere, crescere e conoscersi. È questa l’idea di teatro raccontata da Gaetano Giovi, ospite della rubrica “La materia del giorno”. Medico di base per molti anni e successivamente psicoterapeuta, Giovi ha affiancato alla professione sanitaria una lunga esperienza teatrale, arrivando oggi a sviluppare un progetto originale che unisce scena e approfondimento.

Con la sua esperienza di “Metro Medicina e Teatro su Misura”, Giovi porta sul palco spettacoli che diventano occasione di confronto diretto con il pubblico. «Educare deriva dal latino “ex ducere”, cioè tirare fuori», spiega. «Attraverso il teatro si possono far emergere emozioni profonde e aiutare le persone a riflettere su temi importanti».

Al termine delle rappresentazioni, infatti, non cala semplicemente il sipario: inizia un dialogo. Il pubblico interviene, pone domande, racconta esperienze personali. È lì che, secondo Giovi, il teatro diventa davvero educativo. «Non bisogna fermarsi alla storia o al colpo di scena, ma andare in profondità, capire cosa ci stanno dicendo i personaggi e quali temi emergono».

Molti degli spettacoli affrontano questioni sociali e umane delicate: la malattia, la demenza, il fine vita, il bullismo, i rapporti familiari, fino alla memoria storica della Resistenza e delle persecuzioni razziali. «Il teatro suscita emozioni forti perché gli attori sono vivi, presenti davanti a te. E quelle emozioni aprono la strada alla riflessione».

Giovi sottolinea anche il valore formativo del teatro per chi recita. «Interpretare personaggi lontani da sé diventa quasi una forma di autoanalisi. Ci si confronta con personalità diverse e questo produce crescita personale».

Tra gli appuntamenti annunciati anche “Piccoli crimini coniugali”, spettacolo dedicato alla crisi di una coppia sposata da trent’anni: «Un lavoro che affronta il tema della relazione, con elementi quasi da giallo psicologico».

Da dove nasce l’idea di “educare con il teatro”?

«Nasce dal significato stesso della parola educare, che deriva dal latino “ex ducere”, cioè “tirare fuori”. Attraverso il teatro possiamo aiutare le persone a far emergere emozioni e riflessioni profonde. Il pubblico si identifica nei personaggi, vive ciò che accade sulla scena e poi, al termine dello spettacolo, si confronta sui temi affrontati».

Quanto hanno influito la sua esperienza da medico e quella da psicoterapeuta sul suo modo di fare teatro?

«Moltissimo. Quando facevo il medico di base recitavo soprattutto teatro dialettale e comico. Poi, diventando psicoterapeuta, ho sentito il bisogno di cambiare linguaggio e affrontare temi più profondi. Così è nato questo modo di fare teatro che unisce spettacolo e riflessione».

Qual è la differenza tra teatro tradizionale e teatro educativo?

«Il teatro è sempre educativo in qualche modo, perché suscita emozioni. Nel mio caso però c’è un passaggio ulteriore: dopo lo spettacolo si apre un confronto con il pubblico per analizzare i temi e i personaggi, andando oltre la semplice trama».

Le reazioni del pubblico sono prevedibili?

«No, ed è proprio questo l’aspetto più interessante. Il teatro agisce in profondità. Spesso le persone rimangono dopo lo spettacolo a discutere, raccontano esperienze personali, fanno domande. È il segno che qualcosa si è mosso dentro di loro».

Quali temi affrontate più spesso?

«Molti temi sociali e umani: la malattia, la demenza, il fine vita, il bullismo, il cyberbullismo, ma anche la memoria storica. Ho portato in scena, per esempio, storie legate alla persecuzione degli ebrei durante l’occupazione nazifascista».

Il teatro può davvero aiutare chi recita?

«Sì, perché interpretare personaggi diversi da sé costringe a confrontarsi con altre personalità. È quasi una forma di autoanalisi. Io stesso ho interpretato ruoli molto lontani dal mio carattere e ogni volta è stata un’esperienza di crescita».

Esiste un pubblico ideale per questo tipo di teatro?

«No, il pubblico può essere molto vario. Certo, alcuni spettacoli sono più adatti ai ragazzi, soprattutto quelli che affrontano temi storici o sociali. Ma in generale chiunque può trovare uno spunto di riflessione».

Quanto conta l’improvvisazione?

«Nel mio teatro pochissimo. Io credo molto nella preparazione e nello studio del testo. Quando si affrontano temi delicati bisogna avere attenzione e rispetto per il pubblico».

Che consiglio darebbe a chi vuole avvicinarsi al teatro?

«Di prenderlo sul serio. Il teatro richiede impegno, studio e disciplina. Non basta salire sul palco. Bisogna lavorare sul personaggio e sul testo con grande attenzione».

Quale sarà il prossimo spettacolo?

«Porteremo in scena “Piccoli crimini coniugali”, una pièce che racconta la crisi di una coppia sposata da trent’anni. È una storia che affronta dinamiche profonde della relazione e contiene anche elementi da giallo psicologico».