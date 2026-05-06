Gaia Concas convocata ai Mondiali di Taekwondo: orgoglio del comprensivo Crespi di Busto Arsizio

La scuola è da sempre considerata palestra di vita: “non un riempire un vaso, ma l’accendere un fuoco”, scriveva Montaigne. Quel fuoco dell’intelletto che si illumina, della curiosità, della scoperta, della meraviglia, lo vediamo negli occhi dei nostri ragazzi tutti i giorni quando, con impegno, passione e sacrificio arrivano ai risultati attesi.

Questi risultati sono traguardi che danno loro la possibilità di “mettere le ali” e poter volare forti e sicuri, nei vari percorsi che sceglieranno nella vita che li attende.

È un grande orgoglio, per chi svolge il compito dell’insegnamento, guardarli felici varcare la soglia del primo ciclo, del loro percorso scolastico. A volte orgoglio e gioia arrivano anche dall’esterno delle mura scolastiche, come in questo caso in cui tutto l’Istituto Comprensivo “Crespi”, celebra la convocazione di Gaia Concas, studentessa della classe 3A, ai Campionati Mondiali di Taekwondo GTTF che si terranno a Manila.

Nello sport, come nello studio, si cresce e si matura cadendo e rialzandosi, imparando che la forza vera nasce dalla costanza, dalla dedizione, dai sacrifici.

“Lo sport non costruisce il carattere, lo rivela”, ricordava Heywood Broun. Gaia porta con sé i valori che la scuola ogni giorno insegna: rispetto, educazione, coraggio.

Dietro questa convocazione c’è il lavoro silenzioso di un team di persone, partendo dalla famiglia, che credono nel valore educativo dello sport che, come la scuola, offre ai talenti tempo e spazio per fiorire.

Tutto il “Crespi” tifa per lei, con orgoglio e con il cuore.