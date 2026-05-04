Gallarate celebra il vinile: da Carù arriva il libro “A 45 Giri” con Gianluca Crugnola e Filippo D’Angelo

Sabato 23 maggio, alle ore 16:00, la Libreria Carù di Gallarate ospiterà la presentazione del nuovo libro “A 45 Giri – Storie di Cultura Musicale”. Gli autori, Gianluca Crugnola e Filippo D’Angelo, incontreranno il pubblico in Piazza Garibaldi per raccontare la genesi di questo volume dedicato all’universo dei vinili e della musica. L’opera è pubblicata dalla casa editrice Isenzatregua Edizioni.

Un viaggio nella cultura musicale

L’incontro si inserisce nella storica cornice della Libreria Carù, punto di riferimento per gli appassionati di musica del territorio. Il libro “A 45 Giri – Storie di Cultura Musicale” si propone come un’esplorazione di aneddoti e riflessioni legati al mondo dei dischi, cercando di restituire al lettore il fascino di un supporto che ha segnato intere generazioni. Gli autori dialogheranno con i presenti per approfondire i temi trattati nel volume.

I protagonisti dell’evento

Gianluca Crugnola e Filippo D’Angelo sono le firme dietro questo nuovo progetto editoriale che mette al centro la passione per la musica. La presentazione sarà l’occasione per scoprire da vicino le storie racchiuse tra le pagine del libro e per interagire direttamente con chi ha curato la ricerca e la stesura dei testi. La casa editrice Isenzatregua conferma così il suo impegno nella divulgazione di opere legate alla cultura sonora contemporanea.

Informazioni pratiche per partecipare

L’evento, previsto per il pomeriggio di sabato 23 maggio 2026, è a ingresso libero e gratuito. La Libreria Carù si trova in Piazza Garibaldi 6 a Gallarate. Per chi desiderasse maggiori informazioni sulla presentazione o sul libro, è possibile contattare la libreria all’indirizzo email dischi@carudischi.com o chiamare il numero di telefono 0331792508.