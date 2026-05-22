Gallarate e Varese unite per l’arte: al Miv il film su Lucio Fontana introdotto dagli esperti del Maga

L’arte di Lucio Fontana approda sul grande schermo a Varese grazie a una sinergia culturale che unisce cinema e musei. Lunedì 25 maggio, il Multisala Impero ospiterà la proiezione del film-evento “Lucio Fontana, The Final Cut”, arricchita da un approfondimento curato dagli esperti del Museo Maga di Gallarate. L’iniziativa rientra in un più ampio progetto di collaborazione volto a rendere i contenuti artistici di alto livello accessibili a un pubblico sempre più vasto.

Un esperto per raccontare il maestro dello spazio

A guidare gli spettatori alla scoperta del rivoluzionario artista italo-argentino sarà Giorgio Granata, ricercatore e artista che dal 2025 fa parte del Dipartimento Educazione al patrimonio e alta formazione del Maga. Granata, con una formazione filosofica e una solida esperienza internazionale maturata anche in Armenia, introdurrà i temi salienti della ricerca di Fontana, spiegando le ragioni che hanno reso i suoi tagli e le sue intuizioni spaziali un punto di svolta fondamentale per la storia dell’arte contemporanea.

Sconti incrociati tra cinema e museo

La partnership tra la Multisala Impero e il museo gallaratese non si limita alla serata di lunedì, ma prevede agevolazioni concrete per tutti gli appassionati. Nelle giornate del 25, 26 e 27 maggio, infatti, sarà attivo un sistema di riduzioni reciproche: chi mostrerà alle casse del cinema il biglietto d’ingresso del Museo Maga potrà accedere alla proiezione del film su Fontana con un biglietto ridotto.

Incentivi alla scoperta delle mostre a Gallarate

Allo stesso modo, chi conserverà il biglietto del cinema per la visione di “Lucio Fontana, The Final Cut” e lo presenterà presso la biglietteria del museo di Gallarate, avrà diritto a una riduzione sulle mostre attualmente in corso presso la struttura. Questa formula di promozione incrociata mira a creare un ponte diretto tra i luoghi della cultura del territorio, favorendo la circolazione del pubblico tra la sala cinematografica varesina e gli spazi espositivi del Maga.