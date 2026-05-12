Gallarate ha un nuovo comandante della Polizia Locale. Anzi no

Sembrava cosa fatta, per il nuovo comandante della Polizia Locale di Gallarate, invece arriva un mezzo colpo di scena: non è confermato l’arrivo di Andrea Cabassa, oggi comandante a Verbania. Dato per certo venerdì scorso dall’amministrazione e ora invece messo in forse, per un possibile errore nella composizione della graduatoria del concorso (la foto è d’archivio).

Andiamo per ordine. Il 6 maggio era comparsa la graduatoria sull’albo pretorio, che individuava come vincitore appunto Cabassa. Il giorno successivo il quotidiano La Prealpina aveva comunicato la notizia, che è stata però confermata solo indirettamente dall’amministrazione: l’assessore alla Sicurezza Germano Dall’Igna aveva infatti mandato solo venerdì una nota per «esprimere personalmente al dottor Cabassa i miei migliori auguri per il percorso che potrà intraprendere al servizio della città di Gallarate».

Una mezza ufficializzazione, va detto, perché Dall’Igna nella nota precisava che «prima di qualsiasi ufficializzazione dell’incarico, dovranno essere completate tutte le necessarie interlocuzioni amministrative con l’ufficio personale e gli enti interessati».

A distanza di qualche giorno però tutto è messo in discussione: ci sarebbe stato un errore nel calcolo del punteggio da parte degli uffici, sicché Cabassa non risulterebbe più il primo in graduatoria.

Dall’Igna oggi mostra massima prudenza: «Stiamo aspettando la comunicazione che uscirà su Amministrazione trasparente», si limita a dire l’assessore competente.

L’interessato – tirato in mezzo suo malgrado – non ha rilasciato dichiarazioni ai media di Verbania.

La risposta definitiva pare arriverà a breve.

Il precedente comandante, Aurelio Giannini, ha lasciato il comando quasi un anno fa. In quest’anno il settore Polizia Locale è stato retto dalla dirigente architetto Marta Cundari e dal vicecomandante Marco Cantoni.