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Gallarate/Malpensa

Gallarate ospita la gara nazionale di Nippon Kempo: in palio la selezione per i Mondiali

La manifestazione del 30 maggio servirà anche per selezionare i due atleti che andranno ai Mondiali di Osaka

Generico 18 May 2026

Sabato 30 maggio la Palestra Gadda/Rosselli di viale Toscanini a Gallarate ospiterà dalle 9 la gara nazionale di Nippon Kempo, importante appuntamento dell’arte marziale giapponese che vedrà confrontarsi atleti provenienti da tutta Italia.

La competizione coinvolgerà bambini, ragazzi e adulti a partire dai 6 anni, fino alle categorie senior maschili e femminili. L’evento assume un valore particolare perché servirà anche come selezione per individuare i due atleti che rappresenteranno l’Italia ai Campionati Mondiali di Nippon Kempo in programma a Osaka, in Giappone, organizzati dalla Ren Mei.

Il Nippon Kempo è una disciplina che unisce tecnica, disciplina, autocontrollo e rispetto dell’avversario secondo i principi del Budō giapponese. Negli ultimi anni ha conosciuto una significativa crescita sia in Italia che a livello internazionale, grazie al lavoro svolto dalla ASD FINK e dai dojo affiliati sul territorio. Le recenti competizioni internazionali hanno visto delegazioni provenienti da Europa e America, confermando il crescente interesse verso questa arte marziale.

«Il Nippon Kempo non è soltanto combattimento», spiega il presidente della ASD FINK Luca Franchetto, organizzatore della manifestazione. «È educazione al rispetto, disciplina, controllo e spirito di squadra. Manifestazioni come questa permettono agli atleti di confrontarsi, crescere e condividere valori autentici attraverso lo sport».

La giornata sarà aperta al pubblico e rappresenta un’occasione per avvicinare cittadini, famiglie e appassionati al mondo delle arti marziali tradizionali giapponesi.

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Pubblicato il 23 Maggio 2026
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