Gallarate si riscopre: al via il ciclo di incontri sulla storia locale con Massimo Palazzi

Un viaggio nel tempo per riscoprire le radici, i segreti e le bellezze nascoste del cuore della città. Prende il via stasera, 28 maggio alle ore 21:00, il ciclo di incontri dedicati alla storia del territorio gallaratese promosso da Forza Italia.

Il primo appuntamento, dal titolo evocativo “Conosciamo Gallarate? Una nuova luce sul centro storico e sulle sue contrade”, si terrà nella cornice della Sala Impero (via Ugo Foscolo).

Dalla cultura alla politica: il contributo di Massimo Palazzi

Il relatore della serata sarà l’Avv. Massimo Palazzi, figura ben nota e stimata in città. Già assessore alla Cultura come esponente civico, Palazzi ha formalizzato quest’anno la sua adesione a Forza Italia. Un passaggio politico che non dimentica affatto le sue radici di studioso, ma che anzi ne valorizza le competenze: con questo ciclo di incontri, l’ex assessore intende mettere a disposizione della comunità e del partito il suo profilo di qualificato ricercatore e profondo conoscitore della storia cittadina.

Palazzi, che vanta un titolo di Dottore di ricerca presso l’Università di Pavia, guiderà il pubblico attraverso aneddoti, documenti storici e dettagli urbanistici capaci di gettare, appunto, “una nuova luce” sulle storiche contrade che tutti i giorni i gallaratesi attraversano, spesso senza conoscerne i segreti.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza, agli appassionati di storia locale e a chiunque voglia guardare Gallarate con occhi nuovi.

L’evento

Cosa: Incontro storico-culturale “Conosciamo Gallarate? Una nuova luce sul centro storico e sulle sue contrade”

Quando: Stasera, 28 maggio, ore 21:00

Dove: Sala Impero, via Ugo Foscolo – Gallarate

Relatore: Avv. Massimo Palazzi

Organizzazione: Forza Italia Gallarate