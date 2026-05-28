Gallarate si riscopre: al via il ciclo di incontri sulla storia locale con Massimo Palazzi
L’ex assessore alla cultura apre il ciclo di incontri promosso dalla sezione cittadina di Forza Italia
Un viaggio nel tempo per riscoprire le radici, i segreti e le bellezze nascoste del cuore della città. Prende il via stasera, 28 maggio alle ore 21:00, il ciclo di incontri dedicati alla storia del territorio gallaratese promosso da Forza Italia.
Il primo appuntamento, dal titolo evocativo “Conosciamo Gallarate? Una nuova luce sul centro storico e sulle sue contrade”, si terrà nella cornice della Sala Impero (via Ugo Foscolo).
Dalla cultura alla politica: il contributo di Massimo Palazzi
Il relatore della serata sarà l’Avv. Massimo Palazzi, figura ben nota e stimata in città. Già assessore alla Cultura come esponente civico, Palazzi ha formalizzato quest’anno la sua adesione a Forza Italia. Un passaggio politico che non dimentica affatto le sue radici di studioso, ma che anzi ne valorizza le competenze: con questo ciclo di incontri, l’ex assessore intende mettere a disposizione della comunità e del partito il suo profilo di qualificato ricercatore e profondo conoscitore della storia cittadina.
Palazzi, che vanta un titolo di Dottore di ricerca presso l’Università di Pavia, guiderà il pubblico attraverso aneddoti, documenti storici e dettagli urbanistici capaci di gettare, appunto, “una nuova luce” sulle storiche contrade che tutti i giorni i gallaratesi attraversano, spesso senza conoscerne i segreti.
L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza, agli appassionati di storia locale e a chiunque voglia guardare Gallarate con occhi nuovi.
L’evento
Cosa: Incontro storico-culturale “Conosciamo Gallarate? Una nuova luce sul centro storico e sulle sue contrade”
Quando: Stasera, 28 maggio, ore 21:00
Dove: Sala Impero, via Ugo Foscolo – Gallarate
Relatore: Avv. Massimo Palazzi
Organizzazione: Forza Italia Gallarate
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