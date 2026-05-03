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Gallarate/Malpensa

Gallarate, successo per la Life Run: in 550 corrono per il benessere

Domenica di sport e partecipazione tra le vie del centro. Mattia Grifa e Federica Cerruti trionfano nella gara Fidal, mentre Martina Menegotto firma il miglior tempo femminile assoluto

Generico 27 Apr 2026

Un’onda di energia ha attraversato Gallarate nella prima domenica di maggio. Oltre 550 podisti hanno preso parte all’edizione 2026 della Life Run, la manifestazione organizzata da Life Village e Nuoto me Fitness Varese che, anno dopo anno, si conferma molto più di una semplice competizione sportiva.

I risultati: la sfida federale

La gara, inserita nel calendario nazionale Fidal, ha offerto spunti tecnici di alto livello. Nella prova maschile, la vittoria si è decisa con un arrivo al cardiopalma: Mattia Grifa (Azzurra Garbagnate) ha tagliato il traguardo in 32’20”, superando per un solo secondo Mengistu Rossi. Terzo gradino del podio per Martino Arlati.

Tra le donne, la gara Fidal ha incoronato Federica Cerruti (Atl. Casone Noceto), prima in 42’52” davanti a Marta Piterà e Cecilia D’Andrea.

Generico 27 Apr 2026

I non tesserati e il record femminile

Altrettanto competitiva la sfida sui 10 km dedicata ai non tesserati. In campo maschile si è imposto Alessandro Santaromita con l’ottimo tempo di 32’49”. La vera sorpresa della giornata è arrivata però dal settore femminile, dove Martina Menegotto (Runners Valbossa) ha fermato il cronometro a 41’39”, siglando la migliore prestazione cronometrica assoluta tra tutte le donne in gara. Dietro di lei la compagna di squadra Sofia Barbetta e Chiara Bertin.

Festa di gruppi e musica

L’evento ha visto la partecipazione in forze di numerosi gruppi podistici del territorio: i premi per le società più numerose sono andati ad Aermacchi, Podistica Mezzanese e Podistica Arsaghese.

A suggellare un weekend dedicato alla cura di sé, patrocinato da Regione Lombardia, Comune di Gallarate e A.S.C., è stata la chiusura coreografica con la passeggiata accompagnata dal ritmo delle Cuffie Silent Disco, che ha trasformato le strade cittadine in una festa silenziosa ma vibrante di colori.

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Pubblicato il 03 Maggio 2026
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