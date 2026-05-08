“Games and Tonic”, sabato sera all’ex Sonnino con la i giovani di Besozzo

Un’intera serata di divertimento, socializzazione e svago in un’atmosfera coinvolgente tra giochi di squadra e Dj set

La Proloco di Besozzo, con il patrocinio del Comune, annuncia con entusiasmo l’evento “Games and Tonic”, dedicato ai giovani e alle famiglie, che si terrà presso la suggestiva Fabbrica ex Sonnino in via De Bernardi.

L’appuntamento è fissato per venerdì 9 maggio, dalle ore 19.30 alle 01.00, offrendo un’intera serata di divertimento, socializzazione e svago in un’atmosfera coinvolgente e sicura. L’evento si svilupperà in due momenti principali.

A partire dalle 19.30, si svolgeranno giochi di squadra e individuali, pensati per stimolare la socialità, il confronto e il divertimento tra i partecipanti. Le attività ludiche saranno variate e adatte a tutte le età, favorendo l’interazione e la creazione di nuove amicizie.

Dalle 21.30 in poi, spazio alla musica con un energico DJ set che accompagnerà la notte con ritmi travolgenti, creando un’atmosfera festosa e dinamica. La musica sarà il filo conduttore di una serata all’insegna della convivialità e della spensieratezza.

“Games and Tonic” si propone come un appuntamento per l’aggregazione giovanile, offrendo un’occasione di confronto, divertimento e coinvolgimento in un contesto accogliente e all’aperto. Durante tutta la serata saranno disponibili food & drinks, per rendere l’esperienza ancora più piacevole e completa.

L’evento è aperto a tutti i giovani e alle famiglie, con l’invito a partecipare numerosi per trascorrere una serata diversa dal solito, all’insegna del gioco, della musica e della convivialità. È un’occasione imperdibile per conoscere la comunità locale, divertirsi e creare ricordi condivisi. La Proloco di Besozzo desidera ringraziare il Comune per il supporto e invita tutti a seguire i canali ufficiali per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’evento.