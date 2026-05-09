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Gavirate piange Luigi Forlini, storico commerciante e anima delle iniziative del centro

Aveva 82 anni ed è stato per anni punto di riferimento del commercio cittadino e rappresentante Ascom. Lunedì 11 maggio i funerali nella chiesa di San Giovanni Evangelista

Generico 04 May 2026

Gavirate dice addio a Luigi Forlini, storico commerciante del centro cittadino e figura molto conosciuta per il suo impegno nel rilancio delle attività locali. Forlini si è spento all’età di 82 anni lasciando un ricordo profondo tra commercianti, amici e cittadini.

Per anni rappresentante Ascom della città, è stato tra i protagonisti della vita commerciale gaviratese, distinguendosi soprattutto per la capacità di organizzare eventi e iniziative che hanno richiamato migliaia di persone nel cuore del paese. Tra le manifestazioni più ricordate ci sono i “Giovedì in rosa”, rassegna che per diverse estati animò le vie del centro con musica, intrattenimento e negozi aperti, contribuendo a sostenere il commercio locale.

Nato alla maternità di Gavirate, proprio di fronte alla casa di famiglia, Forlini era cresciuto dentro il celebre “Bazar 33”, negozio storico dove — come si diceva scherzosamente — si poteva trovare “dallo spillo al cannone”. Un’attività che per lui rappresentò una vera scuola di vita e che gli trasmise la passione per il commercio, vissuto però sempre come valore collettivo e non soltanto legato alla propria bottega.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio in città, dove Forlini era considerato una presenza familiare e un uomo capace di dedicare tempo ed energie alla comunità.

I funerali saranno celebrati lunedì 11 maggio alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Evangelista a Gavirate, preceduti dalla recita del Rosario alle 14. Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli e i familiari.

Luigi Forlini

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Pubblicato il 09 Maggio 2026
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