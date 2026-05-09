Gazebo sul lungolago di Laveno per il candidato sindaco Diego Carmenati

Gazebo informativo sul lungolago di Laveno per la lista “Futuro Ideale” guidata dal candidato sindaco Diego Carmenati. Nel pomeriggio di venerdì 7 maggio il gruppo ha organizzato un gazebo informativo sul lungolago di Laveno, per incontrare i cittadini e presentare le proposte contenute nel programma elettorale.

Durante il pomeriggio diverse persone si sono fermate per confrontarsi con candidati e sostenitori della lista sui temi principali del progetto amministrativo. Tra le proposte illustrate figurano la rigenerazione urbana dell’area dell’ex Ceramica “Ponte”, la realizzazione di un parcheggio pubblico collegato da navette gratuite tra Laveno, Cerro e Mombello, il piano di sviluppo turistico e il servizio di veterinario sociale.

L’iniziativa rientra in una serie di appuntamenti organizzati dalla lista sul territorio. I prossimi gazebo sono in programma domenica 10 a Mombello, al Dony Bar dalle 10 alle 12, e a Cerro davanti al MIDeC dalle 15 alle 18. Un ulteriore appuntamento a Laveno è previsto venerdì 15 e venerdì 22 agosto, sempre nella piazzetta del Presepe Sommerso dalle 15 alle 18.

A conclusione del gazebo di venerdì, poco prima della presentazione della lista di centrodestra, il candidato sindaco Diego Carmenati ha salutato Giovanni Castelli in un breve e cordiale scambio di auguri per la fase finale della campagna elettorale.