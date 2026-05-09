Varese News

Politica

Gazebo sul lungolago di Laveno per il candidato sindaco Diego Carmenati

Durante il pomeriggio diverse persone si sono fermate per confrontarsi con candidati e sostenitori della lista sui temi principali del progetto amministrativo. Nelle prossime settimane altri appuntamenti sul territorio

Generico 04 May 2026

Gazebo informativo sul lungolago di Laveno per la lista “Futuro Ideale” guidata dal candidato sindaco Diego Carmenati. Nel pomeriggio di venerdì 7 maggio il gruppo ha organizzato un gazebo informativo sul lungolago di Laveno, per incontrare i cittadini e presentare le proposte contenute nel programma elettorale.

Durante il pomeriggio diverse persone si sono fermate per confrontarsi con candidati e sostenitori della lista sui temi principali del progetto amministrativo. Tra le proposte illustrate figurano la rigenerazione urbana dell’area dell’ex Ceramica “Ponte”, la realizzazione di un parcheggio pubblico collegato da navette gratuite tra Laveno, Cerro e Mombello, il piano di sviluppo turistico e il servizio di veterinario sociale.

Generico 04 May 2026

L’iniziativa rientra in una serie di appuntamenti organizzati dalla lista sul territorio. I prossimi gazebo sono in programma domenica 10 a Mombello, al Dony Bar dalle 10 alle 12, e a Cerro davanti al MIDeC dalle 15 alle 18. Un ulteriore appuntamento a Laveno è previsto venerdì 15 e venerdì 22 agosto, sempre nella piazzetta del Presepe Sommerso dalle 15 alle 18.

A conclusione del gazebo di venerdì, poco prima della presentazione della lista di centrodestra, il candidato sindaco Diego Carmenati ha salutato Giovanni Castelli in un breve e cordiale scambio di auguri per la fase finale della campagna elettorale.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.