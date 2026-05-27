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Gazzada Schianno rende omaggio a Mozart con un concerto da camera a Villa De Strens

Domenica 31 maggio 2026 la sala consiliare di Villa De Strens ospita un pomeriggio dedicato al grande compositore austriaco. In programma il concerto del Daruma Ensemble con ingresso libero

clarinetto
Spettacoli

31 Maggio 2026

Un pomeriggio di musica classica per celebrare Wolfgang Amadeus Mozart a 270 anni dalla nascita. Domenica 31 maggio 2026, alle ore 17, la sala consiliare di Villa De Strens a Gazzada Schianno ospita “Omaggio a Mozart”, concerto da camera promosso dal Comune di Gazzada Schianno.

L’iniziativa propone un viaggio musicale dedicato al compositore salisburghese attraverso l’esecuzione del Daruma Ensemble, formazione composta da Satoko Tsujimoto al clarinetto, Lello Narcisi al flauto, Francesca Rivabene al pianoforte e Michele Fedrigotti al pianoforte.

L’ingresso all’evento è libero.

Maggiori Informazioni

Organizzato da

27 Maggio 2026
Redazione VareseNews
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