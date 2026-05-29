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Gemonio, schianto del 2022 al confine con Cocquio: 200mila euro al motociclista invalido al 100%

Il Tribunale di Varese ha condannato a un anno di reclusione, convertito in lavori di pubblica utilità il conducente dell'auto. La parte offesa ha assistito all’udienza in sedia a rotelle

Generico 25 May 2026

Si è concluso questa mattina, venerdì 29 maggio, davanti al giudice Davide Alvigini del Tribunale di Varese il processo per il gravissimo incidente stradale avvenuto il 25 maggio 2022 a Gemonio, in via Verdi all’incrocio con via Cesare Battisti, al confine con Cocquio-Trevisago. Nello scontro tra un’auto e una moto rimase gravemente ferito un motociclista allora ventiquattrenne residente nella zona, che in seguito alle lesioni riportate è stato riconosciuto invalido al 100%. Il giovane era presente in aula in sedia a rotelle insieme al proprio legale di parte civile, l’avvocato Daniele Pizzi.

Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Varese, rappresentata in aula dal pm Zini, la responsabilità dell’incidente sarebbe da attribuire al conducente dell’autovettura, difeso dall’avvocato Pasquale Saggiomo. L’automobilista, durante una manovra di svolta a sinistra, non avrebbe infatti dato la precedenza al motociclista proveniente dal senso opposto.

Il Tribunale ha quindi condannato l’imputato a un anno di reclusione, pena convertita in 720 ore di lavori di pubblica utilità, oltre al pagamento di una provvisionale risarcitoria di 200mila euro a favore della vittima.

Nel corso del procedimento sono stati ascoltati numerosi consulenti tecnici di cinematica, impegnati in accertamenti e rilievi effettuati anche con strumenti tecnologici avanzati, tra cui droni e software per la ricostruzione tridimensionale della dinamica dell’incidente.

La sentenza non è definitiva: l’imputato potrà infatti presentare appello e successivamente ricorrere in Cassazione. Il caso potrebbe quindi approdare nei prossimi mesi anche nelle aule giudiziarie di Milano e Roma.

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Pubblicato il 29 Maggio 2026
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