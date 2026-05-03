Gerenzano in cammino: l’arcivescovo Delpini guida il pellegrinaggio a Saronno
Grande partecipazione per il tradizionale appuntamento del 1° maggio al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Il sindaco Castagnoli omaggia Monsignor Delpini con un annullo filatelico speciale
Un fiume di fedeli ha rinnovato anche quest’anno il tradizionale legame tra la comunità di Gerenzano e il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno. Il pellegrinaggio di venerdì 1° maggio è stato segnato da una partecipazione straordinaria e da un ospite d’eccezione: l’arcivescovo di Milano, Sua Eccellenza Monsignor Mario Delpini.
Una guida d’eccezione
L’arcivescovo ha presieduto la processione, accompagnando i fedeli lungo il percorso e guidando i momenti di preghiera con quella che i presenti hanno definito una “guida attenta e paterna”. La sua presenza ha conferito un significato ancora più profondo a un evento che, grazie al lavoro di don Nando e don Paolo, si conferma come uno dei momenti più sentiti della vita parrocchiale.
L’omaggio del Comune
Al termine della funzione, il sindaco di Gerenzano, Stefania Castagnoli, ha voluto esprimere la gratitudine di tutta la cittadinanza consegnando a Monsignor Delpini un dono dal forte valore simbolico: la cartolina dello storico Palazzo Fagnani, impreziosita da un annullo filatelico commemorativo realizzato appositamente per l’inaugurazione della nuova biblioteca comunale.
Come gesto di devozione a nome della comunità, il primo cittadino ha inoltre deposto una composizione floreale ai piedi della statua della Madonna dei Miracoli all’interno del Santuario.
La macchina organizzativa
La riuscita dell’iniziativa ha poggiato su una complessa rete di collaborazioni che ha visto impegnati:
I volontari della Parrocchia di Gerenzano.
La Polizia Locale e l’Associazione Nazionale Carabinieri di Saronno per la sicurezza e la gestione viabilistica.
Il Motoclub Gerenzano, fondamentale per il supporto logistico lungo il tragitto.
Il Corpo Musicale Santa Cecilia e il coro parrocchiale, che hanno solennizzato i diversi momenti della giornata.
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