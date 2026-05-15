Giocare insieme per aiutare i giovani con disturbi dell’apprendimento: a Ternate il torneo benefico di burraco

Un’occasione per stare insieme, divertirsi e allo stesso tempo sostenere concretamente le attività dedicate alle persone con disturbi specifici dell’apprendimento: sabato 30 maggio torna a Ternate il torneo benefico di burraco promosso dal Comitato Genitori di Ternate, in collaborazione con la Biblioteca a sostegno della sezione Aid di Varese.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccogliere fondi per supportare le attività che la sezione Aid porta avanti sul territorio a favore di studenti, famiglie e docenti: incontri informativi, percorsi di sensibilizzazione sui Dsa, momenti formativi e progetti dedicati all’inclusione scolastica e al sostegno delle famiglie.

Partecipare al torneo significa quindi condividere un momento piacevole e conviviale, contribuendo al tempo stesso alla realizzazione di servizi e opportunità rivolti alle persone con Dsa. Un piccolo gesto che può tradursi in un aiuto concreto per tante famiglie del territorio.

L’appuntamento è fissato per sabato 30 maggio alle 14:30 nella sala eventi del Parco Berrini di Ternate. La quota di partecipazione è di 10 euro e l’intero ricavato sarà devoluto all’Associazione italiana Dislessia.

La prenotazione è richiesta entro il 28 maggio. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3783071335.