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Gallarate/Malpensa

Giochi di Camelot a Gallarate: al via l’edizione 2026 nel segno dell’incontro tra generazioni

La giornata di apertura unisce i bambini delle scuole e gli anziani della RSA dei Ronchi tra la magia del Carnevale di Venezia e la sfida culturale di “Monumentary”. Fino a domenica tanti appuntamenti divertenti e occasioni speciali per gli ospiti

giochi di camelot

Ha preso il via oggi l’attesa edizione dei Giochi di Camelot, quest’anno interamente dedicata al viaggio tra la cultura, le tradizioni e i sapori d’Italia., alla 3SG-Camelot di Gallarate.

Il debutto di questo lunedì 18 maggio ha messo al centro un elemento prezioso: il dialogo intergenerazionale, capace di far fiorire un incontro spontaneo tra l’energia dei bambini della scuola dell’infanzia dei Ronchi e il patrimonio di ricordi custodito dagli anziani residenti nella RSA CAMELOT.

La manifestazione si è aperta ufficialmente questa mattina alle ore 10:00 con il festoso grido “Andremo! Se parte!”, che ha dato il ritmo alla parata dedicata al Carnevale di Venezia. I piccoli alunni hanno sfilato insieme agli Ospiti della struttura, portando una ventata di colore, musica e allegria..

Il pomeriggio è poi proseguito all’insegna dell‘ingegno e della memoria storica con l’avvincente gara “Monumentary”. La sfida ha messo alla prova gli Ospiti della RSA sulla conoscenza del territorio e del suo passato, trasformandoli per un giorno in veri e propri “custodi del tempo”, pronti a rispolverare aneddoti e tradizioni locali. Una giornata d’esordio che ha dimostrato come il gioco possa diventare il ponte perfetto per unire la storia di ieri ai cittadini di domani.

giochi di camelot

Ogni giornata sarà dedicata a una diversa sfumatura della cultura italiana: dai dialetti alle bellezze montane, dalle tradizioni culinarie piemontesi ai ritmi travolgenti della Pizzica Salentina e del Folk Romagnolo,fino alla tarantella Calabrese. Tra i momenti più attesi, il concerto di musica tradizionale lombarda mercoledì 20 alle 16,30 a cura di Stefano Tosi (voce e chitarra) e Fabio D’Addario (percussioni e voce); il racconto del viaggio in bici dal Sacro Monte al Vaticano di Marco Roncari in programma per giovedì 21 alle 9,45. E nello stesso giorno alle 18.00 l’esibizione di pizza acrobatica con il campione mondiale Paolino Bucca.

Venerdì 22 gli Ospiti competeranno nelle gare di “chair volley” e si sfideranno nell’atteso “Torneo di Calcio Balilla”.
L’evento è realizzato con la preziosa collaborazione della FPICB, federazione Paralimpica Italiana di Calcio Balilla che metterà gratuitamente a disposizione per tutta la settimana un Calcio Balilla adattato per l’uso in carrozzina.

Il Gran Finale: domenica 24 maggio, a partire dalle ore 16:00, la settimana si concluderà con il grande spettacolo teatrale “Vacanze Italiane”, l’esibizione del Corpo Musicale Cassanese (con un ospite a sorpresa) e la cerimonia di premiazione della squadra vincitrice, seguita dal taglio della tradizionale Torta dei Giochi.

“Dove la cura incontra energia, cultura e divertimento”: questo è lo slogan che accompagna la manifestazione, ribadendo l’impegno di 3SG nel promuovere un modello di assistenza che metta al centro la qualità della vita e il benessere emotivo degli anziani.

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Pubblicato il 18 Maggio 2026
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