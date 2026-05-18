Giochi di Camelot a Gallarate: al via l’edizione 2026 nel segno dell’incontro tra generazioni

Ha preso il via oggi l’attesa edizione dei Giochi di Camelot, quest’anno interamente dedicata al viaggio tra la cultura, le tradizioni e i sapori d’Italia., alla 3SG-Camelot di Gallarate.

Il debutto di questo lunedì 18 maggio ha messo al centro un elemento prezioso: il dialogo intergenerazionale, capace di far fiorire un incontro spontaneo tra l’energia dei bambini della scuola dell’infanzia dei Ronchi e il patrimonio di ricordi custodito dagli anziani residenti nella RSA CAMELOT.

La manifestazione si è aperta ufficialmente questa mattina alle ore 10:00 con il festoso grido “Andremo! Se parte!”, che ha dato il ritmo alla parata dedicata al Carnevale di Venezia. I piccoli alunni hanno sfilato insieme agli Ospiti della struttura, portando una ventata di colore, musica e allegria..

Il pomeriggio è poi proseguito all’insegna dell‘ingegno e della memoria storica con l’avvincente gara “Monumentary”. La sfida ha messo alla prova gli Ospiti della RSA sulla conoscenza del territorio e del suo passato, trasformandoli per un giorno in veri e propri “custodi del tempo”, pronti a rispolverare aneddoti e tradizioni locali. Una giornata d’esordio che ha dimostrato come il gioco possa diventare il ponte perfetto per unire la storia di ieri ai cittadini di domani.

Ogni giornata sarà dedicata a una diversa sfumatura della cultura italiana: dai dialetti alle bellezze montane, dalle tradizioni culinarie piemontesi ai ritmi travolgenti della Pizzica Salentina e del Folk Romagnolo,fino alla tarantella Calabrese. Tra i momenti più attesi, il concerto di musica tradizionale lombarda mercoledì 20 alle 16,30 a cura di Stefano Tosi (voce e chitarra) e Fabio D’Addario (percussioni e voce); il racconto del viaggio in bici dal Sacro Monte al Vaticano di Marco Roncari in programma per giovedì 21 alle 9,45. E nello stesso giorno alle 18.00 l’esibizione di pizza acrobatica con il campione mondiale Paolino Bucca.

Venerdì 22 gli Ospiti competeranno nelle gare di “chair volley” e si sfideranno nell’atteso “Torneo di Calcio Balilla”.

L’evento è realizzato con la preziosa collaborazione della FPICB, federazione Paralimpica Italiana di Calcio Balilla che metterà gratuitamente a disposizione per tutta la settimana un Calcio Balilla adattato per l’uso in carrozzina.

Il Gran Finale: domenica 24 maggio, a partire dalle ore 16:00, la settimana si concluderà con il grande spettacolo teatrale “Vacanze Italiane”, l’esibizione del Corpo Musicale Cassanese (con un ospite a sorpresa) e la cerimonia di premiazione della squadra vincitrice, seguita dal taglio della tradizionale Torta dei Giochi.

“Dove la cura incontra energia, cultura e divertimento”: questo è lo slogan che accompagna la manifestazione, ribadendo l’impegno di 3SG nel promuovere un modello di assistenza che metta al centro la qualità della vita e il benessere emotivo degli anziani.