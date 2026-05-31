Giorgia Provenzano vince il titolo nazionale Junior A ai campionati Csein di Cesenatico
La giovane atleta della Arci Sport Cassano ASD ha conquistato il gradino più alto del podio nella categoria Junior A di ginnastica artistica durante le finali nazionali
Cassano Magnago festeggia un nuovo prestigioso traguardo sportivo grazie a Giorgia Provenzano, che si è laureata Campionessa Nazionale nella categoria Junior A di ginnastica artistica ai campionati nazionali CSEN di Cesenatico. L’atleta della società Arci Sport Cassano ASD ha conquistato il titolo nella specialità Promo 2, portando i colori della città sul gradino più alto del podio in una competizione che ha visto sfidarsi i migliori talenti del panorama giovanile.
Il trionfo a Cesenatico
Il successo è arrivato durante le finali nazionali che si sono svolte sulla costa adriatica. Giorgia Provenzano ha convinto i giudici con una prestazione di alto livello, frutto di un lungo percorso di preparazione e dedizione. La vittoria nella categoria Junior A rappresenta un punto di arrivo significativo per la giovane ginnasta e per tutto lo staff tecnico che la segue quotidianamente negli allenamenti a Cassano Magnago.
L’orgoglio della città
La notizia della vittoria è stata accolta con grande entusiasmo dalla comunità cassanese e dall’Amministrazione Comunale. «Questa è una giornata straordinaria per lo sport cassanese e per tutta la città – il commento del Sindaco, Pietro Ottaviani –. La conquista del titolo di Campionessa Nazionale Junior A rappresenta un momento di straordinario orgoglio per tutta la nostra comunità perché premia un percorso costruito negli anni con serietà, passione e grande capacità organizzativa».
I valori dello sport
Secondo il primo cittadino, questo traguardo va oltre il semplice risultato agonistico, riflettendo la vitalità del tessuto associazionistico locale. «Questo risultato non appartiene soltanto alla società sportiva – continua Pietro Ottaviani, Sindaco – ma a un intero territorio che oggi si riconosce nei valori dello sport, del sacrificio e del lavoro di squadra. Desidero rivolgere le più sincere congratulazioni alle atlete e, in particolare, a Giorgia Provenzano».
Il ruolo di Arci Sport Cassano
Un plauso particolare è stato rivolto alla società di appartenenza, l’Arci Sport Cassano ASD, che da anni investe nel settore giovanile della ginnastica artistica. «Un ringraziamento particolare va a tutta la Società Arci Sport – conclude il Sindaco – che ha avuto la capacità di credere in un progetto ambizioso. Oggi quella visione rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la nostra città».
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