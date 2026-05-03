Giornata della libertà di stampa: allarme UNESCO su minacce e autocensura

Il 3 maggio si celebra in tutto il mondo la Giornata della libertà di stampa, occasione per riflettere sul ruolo fondamentale dell’informazione libera nelle società democratiche. Un diritto sempre più sotto pressione, come evidenziato anche da un recente rapporto dell’UNESCO.

Secondo il documento, la libertà di espressione a livello globale sta vivendo un preoccupante arretramento, alimentato da una crescente autocensura tra i giornalisti. Tra le principali criticità emergono l’aumento delle minacce online e le violenze nei confronti dei professionisti dell’informazione, in particolare di coloro che si occupano di temi ambientali.

A pesare è anche la crisi economica dei media tradizionali, aggravata dal predominio delle grandi piattaforme digitali nel mercato pubblicitario, che sottrae risorse fondamentali al giornalismo indipendente.

Un quadro che trova conferma anche nell’analisi della giornalista Elisabetta Tola su Il Bo Live, dove si evidenzia come la libertà di stampa sia in regressione a livello globale, con giornalisti sempre più esposti a minacce, pressioni politiche ed economiche e persino violenze dirette per il loro lavoro.

Tola ricorda inoltre che la libertà di informazione non è un “optional”, ma uno dei pilastri essenziali delle democrazie, spesso tra i primi bersagli nei contesti autoritari.

Non mancano tuttavia segnali positivi: crescono le collaborazioni internazionali tra testate e si sviluppano nuovi strumenti normativi per garantire maggiore trasparenza nel mondo digitale.

Per l’UNESCO, proteggere la libertà di stampa significa difendere la democrazia e i diritti umani. Un impegno che richiede un’azione collettiva per contrastare le minacce e valorizzare il ruolo dell’informazione come presidio di verità e responsabilità.