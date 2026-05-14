Giornata della Ristorazione, a Varese bambini e chef insieme ai fornelli

Le classi terze delle scuole primarie Mazzini e Cairoli di Varese hanno preso parte in questi giorni a un laboratorio speciale in occasione della quarta edizione della Giornata della Ristorazione. Accompagnati dalle loro insegnanti e dai tecnologi alimentari del Comune di Varese, bambini e bambine hanno vissuto due mattinate all’insegna dell’educazione alimentare nelle cucine didattiche di Confcommercio Ascom Varese, trasformate in un piccolo laboratorio del gusto.

«Crediamo molto nel valore educativo di esperienze come questa – commenta l’assessora ai Servizi Educativi del Comune di Varese, Rossella Dimaggio – perché permettono ai bambini e alle bambine di imparare attraverso il fare, entrando in contatto con il tema dell’alimentazione in modo concreto, positivo e coinvolgente. La cucina diventa uno spazio educativo dove si impara il rispetto, la collaborazione, il valore del territorio e delle sue tradizioni».

L’iniziativa è inserita nell’ambito della Giornata nazionale della ristorazione, promossa da FIPE-Confcommercio e celebrata in tutto il territorio nazionale il 16 maggio, per valorizzare la cultura dell’ospitalità italiana, la qualità della filiera agroalimentare e il valore sociale della ristorazione.

Accanto agli chef e consiglieri provinciali FIPE Gino Savino e Damiano Simbula, coordinati dal presidente provinciale di FIPE Confcommercio Varese Giordano Ferrarese, hanno lavorato anche quattro studenti della scuola alberghiera De Filippi, realtà considerata un’eccellenza formativa per Varese e per l’intero territorio provinciale. Sono stati proprio gli studenti ad affiancare gli alunni nella preparazione di quattro piatti a base di riso, trasformando le cucine didattiche in uno spazio di incontro tra generazioni, formazione e passione per il mestiere.

Dopo l’esperienza dello scorso anno, che aveva coinvolto gli alunni in un percorso dedicato all’uovo, simbolo dell’edizione 2025, quest’anno il protagonista assoluto delle attività è stato il riso, ingrediente scelto da FIPE nazionale come simbolo dell’edizione 2026. Un alimento carico di significati culturali e simbolici, legato da millenni ai concetti di vita, prosperità, condivisione e continuità.

«La ristorazione non è soltanto preparare piatti – sottolinea il presidente provinciale FIPE Confcommercio Varese, Giordano Ferrarese – ma trasmettere cultura, identità e valori. Coinvolgere i bambini significa far comprendere loro, fin da piccoli, il valore della condivisione, della manualità e del rispetto per il cibo. Il riso, scelto quest’anno come simbolo della Giornata della Ristorazione, racconta perfettamente tutto questo: è semplicità che diventa tradizione, quotidianità che si trasforma in comunità. Per noi è motivo di orgoglio aver riproposto questo progetto insieme alle scuole, al Comune di Varese e alla scuola alberghiera De Filippi».