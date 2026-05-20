Giornata Mondiale delle Api: i bambini della Foscolo di Varese costruiscono le casette per gli insetti

In occasione della Giornata Mondiale delle Api, a Varese, nella sede dell’Assessorato alla Tutela Ambientale in via Copelli, si è svolto un evento di educazione ambientale che ha coinvolto una trentina di bambini della seconda primaria della scuola Pascoli di Varese. Gli alunni di seconda B della primaria Pascoli, hanno trascorso tutta la mattina costruendo delle casette per insetti, i cosiddetti bio hotel o bug hotel, che saranno poi collocate nel giardino della scuola.

L’attività ha trasformato gli spazi degli uffici in un’esplosione di colori, disegni e sorrisi, mostrando l’entusiasmo e la creatività dei piccoli partecipanti.

L’assessore alla Tutela Ambientale, Sostenibilità sociale e Economia circolare del Comune di Varese, Nicoletta San Martino ha evidenziato il coinvolgimento attivo dei bambini e la loro sensibilità verso le tematiche ambientali: «Sì, oggi è la Giornata Mondiale delle Api e, come ogni anno, coinvolgiamo le scuole, in particolare le scuole elementari e primarie. I bambini, devo dire, arrivano preparati ed entusiasti e sempre molto sensibili a tutti i temi dell’ambiente, non solo alle api. A tutti i temi sul cibo, insomma, è proprio un’altra generazione, una generazione, io dico sempre, nativa, proprio ambientale».

E continua: «Quest’anno è la seconda elementare della scuola Foscolo e, con la collaborazione di un’associazione ambientalista del territorio, abbiamo pensato di fargli costruire dei hotel, delle casette di ricovero per gli insetti impollinatori. In realtà le hanno anche progettate: è stato un lavoro in più fasi. Hanno fatto un disegno, scelto i materiali, deciso la disposizione degli stessi, poi le hanno costruite e ora le stanno decorando. Quindi io penso che coinvolgere i bambini sia proprio il punto decisivo per formare una consapevolezza che, peraltro, hanno già molto presente, diciamo, in tutti i cittadini. Non direi del futuro, ma anche del presente».

L’assessora ai Servizi Educativi, Pari Opportunità e Servizi per l’infanzia del Comune di VareseRossella Di Maggio ha sottolineato l’importanza del lavoro insieme ai bambini: «Sono molto contenta di questa iniziativa. Attraverso il fare credo che i principi diventano consapevolezza, e quello è ciò che cerchiamo di fare in maniera semplicissima. E poi i bambini e le bambine fanno la differenza. Anche noi usciamo da queste esperienze sempre più consapevoli del motivo per cui facciamo gli amministratori».