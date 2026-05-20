Giornata Mondiale delle Api: il viaggio di VareseNews dentro il mondo dell’apicoltura e della biodiversità

C’è un filo giallo, lungo circa due chilometri, che unisce la stazione ferroviaria di Castronno a Materia Spazio Libero, la nuova casa di VareseNews nel rione di Sant’Alessandro. Quel filo è la “Via delle Api”, un percorso didattico e sensoriale immerso nella natura che oggi, 20 maggio, in occasione della Giornata Mondiale delle Api, rappresenta il cuore pulsante dell’impegno del nostro giornale a tutela dell’ambiente e della biodiversità.

Nato dall’esperienza del progetto editoriale e di reportage “Un anno con le api”, questo cammino si è trasformato in un’infrastruttura educativa permanente per tutta la provincia, unendo divulgazione scientifica, tutela degli impollinatori e memoria collettiva. GUARDA I VIDEO SU YOUTUBE

Un percorso nato dal giornalismo e dedicato alla memoria

Il legame tra VareseNews e il mondo dell’apicoltura affonda le radici in un lungo lavoro di approfondimento giornalistico dedicato al ruolo cruciale che questi insetti svolgono per la salvaguardia degli ecosistemi. L’idea si è poi concretizzata sul campo in un sentiero scandito da pannelli illustrati (con tanto di QR Code per raggiungere i video esplicativi) e tappe riflessive, realizzato in stretta collaborazione con l’apicoltore Federico Tesser dell’azienda agricola Fonteincantata di Casciago e con il patrocinio del Comune di Castronno, con il supporto fondamentale di tanti partner diversi, dai lettori che ci hanno sostenuto con una campagna di crowdfunding fino ad aziende ed enti che hanno creduto nel progetto fin dalla sua elaborazione, tra le altre Tigros, Trenord, Studio Costa, Ricola, Novello.

La “Via delle Api” custodisce anche un profondo valore umano: il cammino è infatti interamente dedicato alla memoria di Silvia e Alessandro, i due giovani varesini vittime della tragedia del Mottarone. Attraverso l’impegno dell’associazione “Come l’aria”, nata in loro ricordo, il percorso promuove attivamente progetti ambientali capaci di trasformare il dolore in energia formativa per le nuove generazioni.

All’arrivo a Materia, i visitatori e i camminatori possono scoprire l’Honey Factory, un apiario didattico speciale installato da Apicolturaurbana. Grazie a una parete vetrata di sicurezza, l’apiario permette a grandi e piccoli di osservare da pochissimi centimetri l’incredibile organizzazione sociale, la pazienza e il lavoro incessante dell’alveare.

Il debutto delle scuole

Il valore educativo della via ha trovato la sua consacrazione ufficiale nelle scorse settimane. La data scelta non poteva essere più simbolica: il 22 aprile, in occasione della Giornata della Terra, sono partite le prime visite guidate riservate alle scuole della provincia di Varese.

A inaugurare i laboratori sul campo sono stati gli alunni delle classi quarta e quinta della scuola primaria “Manzoni” di Morosolo e diversi altri gruppi si sono susseguiti nei giorni successivi, mentre altri arriveranno: i bambini raggiungono Castronno in modo sostenibile, utilizzando il treno (ma è possibile arrivare anche in bus), per poi percorrere a piedi il sentiero naturalistico fino all’apiario didattico di Materia (o meglio l’Honey Factory realizzato da Apicolturaurbana) dove si possono osservare da vicino e in tutta sicurezza le api, sperimentando in prima persona una gita a impatto zero. La visita ha segnato l’inizio di un fitto calendario di uscite didattiche che impegnerà lo spazio per tutta la primavera e l’inizio dell’estate coinvolgendo insegnanti e alunni da diverse zone del nostro territorio, da Castronno, ma anche Sumirago, Buguggiate, Casciago, Luvinate, Gallarate, confermando come le lezioni di ecologia più efficaci si facciano all’aria aperta. Oggi, 20 maggio, Giornata Mondiale delle api, sono i piccoli alunni della scuola dell’infanzia di Luvinate ad essere ospiti di Materia e della “Via delle Api”.

Nuove tappe e sinergie: l’Alveare di Buguggiate e il Parco Pineta

Il progetto, concepito come un organismo vivo in costante evoluzione, continua ad allargarsi e a tessere nuove relazioni sul territorio. Di recente, la “Via delle Api” si è ulteriormente arricchita grazie a due partner d’eccezione: il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate e l’Alveare ODV di Buguggiate.

Grazie a questa nuova sinergia, il percorso didattico potrà contare su competenze scientifiche ampliate e su nuove installazioni per lo studio degli impollinatori selvatici e della flora locale, connettendo idealmente la realtà di Castronno con le grandi aree protette della nostra provincia.

Le api, dopotutto, ci insegnano proprio questo: l’importanza della cooperazione, della cura del dettaglio e del lavoro di rete. Valori che VareseNews, insieme ai suoi partner e ai lettori che ogni giorno frequentano Materia, si impegna a coltivare passo dopo passo, un alveare alla volta.

Per le scuole, i gruppi o i cittadini interessati a prenotare una camminata guidata o una visita didattica all’apiario di Materia, è possibile contattare la redazione scrivendo a: materia@varesenews.it.