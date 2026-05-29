Giornata mondiale senza tabacco 2026: le iniziative di prevenzione di Ats Insubria tra Varese e Como
Ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo, organizzati in collaborazione con ASST Lariana, Sette Laghi e Valle Olona. I servizi offrono percorsi individuali e di gruppo, oltre al supporto psicologico e motivazionale
Il fumo di tabacco resta una delle principali sfide per la salute pubblica tra le province di Varese e Como, coinvolgendo circa una persona su cinque. In occasione della Giornata mondiale senza tabacco 2026, ATS Insubria ha diffuso i dati aggiornati sulla diffusione del vizio e ha rilanciato le numerose iniziative di prevenzione attive sul territorio. L’obiettivo è contrastare un fenomeno che, nonostante una lenta diminuzione nel lungo periodo, vede crescere nuove insidie come il cosiddetto “policonsumo”, ovvero l’uso combinato di bionde tradizionali e sigarette elettroniche.
I numeri del fumo nel territorio
Secondo i dati del sistema di sorveglianza PASSI dell’Istituto Superiore di Sanità, nel territorio dell’Insubria il 20-25% degli adulti è un fumatore abituale. La preoccupazione degli esperti si rivolge soprattutto ai giovani adulti e alla diffusione dei dispositivi a tabacco riscaldato, che in Lombardia interessano ormai oltre il 40% dei fumatori. Il fumo rimane il principale fattore di rischio evitabile, essendo responsabile a livello nazionale di oltre 93.000 decessi ogni anno e di numerose patologie croniche.
L’importanza di un supporto strutturato
Per affrontare questa criticità, le autorità sanitarie puntano sulla capillarità dei servizi di assistenza e sulla sensibilizzazione diretta. «Il fumo di tabacco continua a rappresentare una delle sfide più importanti per la salute pubblica anche nel nostro territorio – spiegano da ATS Insubria – e per questo è fondamentale continuare a investire in prevenzione, informazione e supporto ai cittadini che desiderano intraprendere un percorso per smettere di fumare. I dati ci indicano chiaramente che serve un accompagnamento strutturato e accessibile».
Gli ambulatori e la rete di assistenza
I cittadini che decidono di abbandonare la sigaretta possono contare su una rete di ambulatori specialistici per la disassuefazione, gestiti in collaborazione con le ASST Sette Laghi, Valle Olona e Lariana. Questi centri offrono percorsi personalizzati, sia individuali che di gruppo, affiancando al supporto medico quello psicologico e motivazionale. Le informazioni per accedere a questi servizi gratuiti sono disponibili sui siti istituzionali delle diverse aziende sanitarie locali.
Prevenzione nelle scuole e nelle aziende
L’impegno di ATS Insubria non si ferma agli ambulatori ma entra nelle scuole, con il coinvolgimento di “peer educator”, e nei luoghi di lavoro attraverso il programma WHP (Workplace Health Promotion). Negli ultimi giorni, le attività di sensibilizzazione hanno coinvolto direttamente oltre 250 persone. «Smettere è possibile – concludono dall’Agenzia – e i benefici iniziano fin da subito: invitiamo a rivolgersi ai servizi presenti sul territorio, che sono pronti ad accompagnare gratuitamente ogni persona in questo percorso».
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