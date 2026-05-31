Giornata mondiale senza tabacco, ad Arcisate l’ambulatorio per smettere di fumare: il 75% dei pazienti dice addio alle sigarette

Ogni giorno, in Italia quasi 10 milioni di persone accendono una sigaretta. E, ogni giorno, 255 italiani muoiono per cause direttamente legate al fumo. Numeri che tornano al centro dell’attenzione in occasione della Giornata mondiale senza tabacco del 31 maggio, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità per sensibilizzare sui danni del tabagismo e sostenere chi desidera smettere.

Secondo i dati più recenti resi noti da Miglioricasinoonline.info Report, nel nostro Paese fuma il 18,6% della popolazione sopra gli 11 anni. La fascia di età con la maggiore prevalenza di fumatori è quella compresa tra i 25 e i 34 anni, dove oltre un quarto della popolazione (27,4%) dichiara di fumare. Gli uomini restano i principali consumatori, ma il divario con le donne si sta progressivamente riducendo.

Ai tradizionali prodotti del tabacco si aggiungono le sigarette elettroniche e i dispositivi a tabacco riscaldato, il cui utilizzo è quasi raddoppiato negli ultimi quattro anni, passando dal 3,9% al 7,4% della popolazione. Un fenomeno che interessa soprattutto i giovani adulti e che spesso si accompagna al consumo delle sigarette tradizionali.

Le conseguenze sulla salute sono pesanti

Uno studio dell’University College di Londra ha stimato che ogni sigaretta fumata può ridurre l’aspettativa di vita di circa venti minuti. Tradotto nella vita quotidiana, un fumatore medio che consuma 12 sigarette al giorno perde oltre 60 giorni di vita all’anno e più di 600 giorni nell’arco di un decennio.

L’esperienza del Centro antifumo di Arcisate dell’Asst Sette Laghi

Sul territorio varesino uno dei punti di riferimento è il Centro antifumo di Arcisate, servizio dell’Asst Sette Laghi inserito all’interno del SerD e monitorato annualmente dall’Istituto Superiore di Sanità. L’équipe multidisciplinare è composta da medico, psicologo, assistente sanitaria e infermieri professionali e accompagna i pazienti in percorsi individuali o di gruppo per la cessazione del fumo.

L’accesso avviene senza impegnativa medica e il percorso inizia con un colloquio di accoglienza volto a valutare la motivazione del paziente. Successivamente il medico misura il livello di dipendenza attraverso il test di Fagerström e la rilevazione del monossido di carbonio nell’espirato.

I numeri testimoniano l’efficacia del servizio. Dal 2002 a oggi sono state aperte 1.028 cartelle cliniche e nel solo 2025 sono stati seguiti circa 100 utenti.

Il dato più significativo riguarda i risultati: circa il 75% delle persone che completano il percorso raggiunge la completa astensione dal tabacco, con percentuali che nei diversi gruppi sono variate dal 60 all’88%, in linea con la letteratura scientifica internazionale. Nei primi mesi del 2026 sono già stati presi in carico 60 utenti e sono attualmente attivi tre gruppi online che coinvolgono 24 persone.

I percorsi possono svolgersi individualmente oppure in gruppo, anche online, e prevedono quando necessario il supporto farmacologico. Al termine del trattamento viene effettuata una nuova misurazione del monossido di carbonio per verificare l’effettiva cessazione del consumo di tabacco.

La fotografia di ATS Insubria

Anche nel territorio di ATS Insubria il fumo continua a rappresentare una delle principali sfide per la salute pubblica. Secondo i dati dei sistemi di sorveglianza PASSI dell’Istituto Superiore di Sanità, tra il 20 e il 25% degli adulti è fumatore: in pratica una persona su cinque continua a consumare tabacco regolarmente. Particolarmente rilevante è il fenomeno del policonsumo, ovvero l’utilizzo contemporaneo di sigarette tradizionali e dispositivi elettronici, che in Lombardia coinvolge oltre il 40% dei fumatori.

« Nelle recenti iniziative organizzate sul territorio – spiegano dall’Agenzia di tutela della salute.- sono state coinvolte oltre 250 persone. Un segnale che dimostra come la sensibilizzazione e il sostegno specialistico possano ancora fare la differenza nella lotta contro una delle dipendenze più diffuse e pericolose»