Giotto e Dante a confronto: alla Motta un viaggio tra arte e letteratura con Stefano Zuffi

Cosa hanno in comune il “cittadino” Dante e il “villano” Giotto? Secondo lo storico dell’arte Stefano Zuffi, sono i due solidi pilastri su cui si fonda il valore dell’individuo e la nascita della modernità italiana. Domenica 10 maggio, alle ore 11:00, la chiesa di Sant’Antonio alla Motta a Varese ospiterà la conferenza “Giotto e Dante – Paradiso per due”, un incontro che promette di gettare nuova luce su due giganti della nostra cultura.

Aprire alla bellezza

L’evento si inserisce nel progetto “Apriamo alla bellezza”, sostenuto dalla sezione varesina di Italia Nostra con il cofinanziamento della Fondazione Comunitaria del Varesotto. L’obiettivo è nobile: rendere nuovamente fruibile al pubblico il patrimonio storico-artistico delle chiese cittadine di pregio che, troppo spesso, restano chiuse ai visitatori. La cornice sarà d’eccezione: la scenografia settecentesca della Chiesa alla Motta, progettata dal Bernascone e affrescata dal Baroffio e dal Ronchelli.

Due vite parallele

Giotto e Dante, coetanei e conterranei, hanno vissuto esistenze che si sono incrociate nelle svolte del destino. Stefano Zuffi, saggista e curatore di mostre di fama internazionale, analizzerà come entrambi abbiano riportato l’umanità vera — fatta di limiti e grandezza — al centro del pensiero e dell’arte.

«Ottocento anni fa San Francesco invitava a guardare il mondo con occhi nuovi — spiega Zuffi nelle note di presentazione — Questa carica vitale è stata raccolta da Dante e Giotto, convinti appassionati della meravigliosa bellezza della terra e del ruolo fisico e morale di ciascuno di noi».

Un’urgenza contemporanea

In un’epoca dominata dall’intelligenza artificiale, la lettura critica di questi due personaggi storici appare, secondo gli organizzatori, “sorprendentemente urgente”. L’incontro, realizzato in collaborazione con il Liceo Artistico “A. Frattini” e le parrocchie di San Giorgio e San Vittore, invita a riflettere sul mondo dall’angolo visuale dell’umanità, sospesa tra terra e cielo.

L’ingresso alla conferenza è libero e aperto a tutta la cittadinanza, un’occasione per vivere un momento di approfondimento culturale in uno dei luoghi più affascinanti della Varese antica.