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“Giovani sociologi del futuro”, premiate le studentesse del Cobianchi di Verbania

Un lavoro approfondito su temi come razzismo, migrazioni e multiculturalismo ha portato le studentesse a conquistare il primo premio nelle diverse categorie del concorso

scuola cobianchi verbania

Il Liceo Cobianchi di Verbania protagonista al Concorso di Sociologia promosso dall’Associazione Nazionale Sociologi (ANS) Lombardia. Le classi quarte dell’indirizzo Scienze umane – opzione economico-sociale hanno conquistato il primo premio in tutte le categorie, portando a casa un risultato di rilievo.

I premi e le studentesse vincitrici

A distinguersi sono state diverse studentesse dell’istituto. Giulia Garzoli (4ALES) ha ottenuto il primo premio nella categoria A. Nella categoria B, il riconoscimento è andato ex aequo a Sara Lietta e Tesfahun Meschia (4CLES). Infine, Greta Mauri (4BLES) ha conquistato il primo premio nella categoria C del concorso “Sociologo per un giorno”.

Il lavoro in classe

Il successo è il risultato del percorso di studio e approfondimento portato avanti durante l’anno scolastico sotto la guida delle professoresse Roberta Severi ed Elena Valdo Iosi. Gli studenti hanno lavorato su temi di grande attualità come il razzismo, il multiculturalismo e le migrazioni.

Un impegno che ha contribuito non solo alla preparazione scolastica, ma anche alla crescita personale e civile degli studenti coinvolti.

Il riconoscimento dell’ANS

Il lavoro svolto dalle classi del Cobianchi è stato apprezzato anche dai sociologi dell’ANS Lombardia, che hanno voluto dedicare un momento di confronto e dialogo con gli studenti, definiti «i giovani sociologi del futuro».

Il risultato ottenuto rappresenta un motivo di soddisfazione per l’istituto di Verbania e per le docenti che hanno seguito il progetto, confermando l’attenzione della scuola verso tematiche sociali contemporanee e la qualità del lavoro didattico.

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Pubblicato il 02 Maggio 2026
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