Giovedì 28 maggio open Night al Facchinetti di Castellanza: una serata per scoprire il corso serale

L’Istituto Facchinetti di Castellanza apre le porte a studenti adulti, lavoratori e a chi desidera riprendere gli studi con l’Open Night dedicato al corso serale. L’appuntamento è in programma venerdì 28 maggio dalle 19.30 alle 22.30 nella sede della scuola di via Azimonti.

L’iniziativa, organizzata dalla Commissione Orientamento in entrata, nasce con l’obiettivo di offrire un momento di incontro e informazione dedicato a chi vuole completare il proprio percorso scolastico, aggiornare le competenze professionali o conseguire un diploma tecnico.

Durante la serata sarà possibile conoscere l’offerta formativa del corso serale, incontrare i docenti e ricevere informazioni sui percorsi disponibili, sull’organizzazione delle lezioni e sulle modalità di iscrizione. I partecipanti potranno anche visitare alcuni spazi dell’istituto e approfondire le opportunità professionali legate ai diversi indirizzi tecnici e professionali attivi al Facchinetti.

Una possibilità per lavoratori e adulti

«Il corso serale non è solo una seconda possibilità, ma una vera occasione di crescita personale e professionale – spiegano le docenti della Commissione Orientamento – Con Open Night vogliamo mostrare che tornare a scuola è possibile e che il Facchinetti può accompagnare ogni studente in questo percorso».

Il corso serale è pensato in particolare per chi lavora o ha impegni familiari, con una proposta didattica organizzata per conciliare studio e vita quotidiana. In un mercato del lavoro sempre più dinamico, il diploma tecnico rappresenta infatti uno strumento utile per migliorare la propria posizione professionale o aprirsi a nuove opportunità.

La partecipazione all’Open Night è libera e aperta a tutti gli interessati.