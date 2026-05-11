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Girava con hashish e un coltello in tasca: denunciato dalla Polizia un 25enne di Merone

Gli agenti, insospettiti dal suo atteggiamento e dall’odore acre di sostanza stupefacente, hanno proceduto ad un controllo più approfondito

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La Polizia di Stato, sabato sera, ha denunciato in stato di libertà, per porto abusivo d’armi, un 25enne italiano residente a Merone (Co) e lo ha anche ha sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Como, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in Via Anzani, ha proceduto al controllo di quattro soggetti appiedati uno dei quali, il 25enne italiano, si è mostrato sin da subito insofferente al controllo.

Gli agenti, insospettiti dal suo atteggiamento e dall’odore acre di sostanza stupefacente, hanno proceduto ad un controllo più approfondito, trovando il 25enne in possesso di un pezzo di hashish ed una “canna” pari a circa 5 grammi, nonché di un coltello pieghevole.

Portato in Questura per gli ulteriori accertamenti, il 25enne è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e denunciato in stato di libertà per porto abusivo d’armi.

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Pubblicato il 11 Maggio 2026
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