Giro d’Italia, Filippo Ganna domina la cronometro di Massa
Il campione di Verbania vola a quasi 55 di media e ottiene il settimo successo in una crono della Corsa Rosa: meglio di lui solo Moser. Eulalio difende la maglia rosa
Dominio assoluto di Filippo Ganna nella 10a tappa del Giro d’Italia, la prima cronometro individuale con partenza a Viareggio e arrivo a Massa. Il campione nato a Verbania ha travolto ogni avversario coprendo i 42 chilometri del percorso – senza asperità – in 45.53, volando fino a sfiorare i 55 chilometri di media oraria (44,9 il dato definitivo). Foto Mattia Martegani/VN
Una prestazione eccellente per il corridore di Vignone che regala così la prima vittoria di tappa in questo Giro alla Netcompany Ineos: la squadra britannica ha centrato anche la seconda posizione con l’olandese Thymen Arensman che però ha tagliato il traguardo con 1.54 di ritardo su “SuperPippo”. Podio completato dal francese Remy Cavagna della Groupama FDJ di poco sotto i 2′ di ritardo.
La maglia rosa resta invece sulle spalle del portoghese Alfonso Eulalio (Bahrain-Victorious) che ha pagato quasi 5′ di distacco da Ganna ma che ha difeso un leggero vantaggio (27″ alla fine) sul grande favorito per la classifica finale, Jonas Vingegaard: il capitano della Visma Leasa-a-Bike è partito abbastanza forte ma ha chiuso a 3′ esatti dal vincitore, in 13a posizione. Il danese ha comunque guadagnato terreno su molti dei principali rivali (Arensman a parte; bene anche Gee) a partire da Felix Gall che, al contrario, si è posizionato in 33a posizione a 4.22 da Ganna.
A proposito di Ganna, il corridore del Lago Maggiore ha conquistato la settima vittoria in una cronometro del Giro d’Italia raggiungendo Eddy Merckx al secondo posto di questa graduatoria: in vetta c’è Francesco Moser, per 12 volte primo in una tappa contro il tempo individuale. Per Pippo quella di Massa è la 40a vittoria tra i professionisti su strada, la 32a a cronometro.
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