Giro d’Italia, Milano si veste di rosa: domenica 24 maggio la 15ª tappa arriva in città
Strade chiuse, modifiche al traffico e festa lungo il circuito cittadino: i ciclisti passeranno quattro volte tra corso Venezia, Buenos Aires e la circonvallazione. Ecco tutte le vie interessate
Milano si prepara ad accogliere ancora una volta il grande spettacolo del Giro d’Italia. Domenica 24 maggio la città sarà il traguardo della 15ª tappa della Corsa Rosa, partita da Voghera, con arrivo previsto in corso Venezia intorno alle 17.
Per la 90ª volta nella storia, Milano ospiterà il finale di una tappa del Giro, confermando il legame storico con la corsa ciclistica nata proprio nel capoluogo lombardo nel 1909.
Il percorso del Giro in città
I corridori entreranno a Milano intorno alle 15.30 da via della Chiesa Rossa e affronteranno per quattro volte un circuito cittadino di 16,3 chilometri tra la zona sud ed est della città.
Il tracciato attraverserà:
- via della Chiesa Rossa
- via San Domenico Savio
- piazza Abbiategrasso
- via Medeghino
- piazza Agrippa
- via Valla
- via Lampedusa
- via Bazzi
- viale Toscana
- viale Isonzo
- piazzale Lodi
- viale Umbria
- viale Piceno
- piazzale Dateo
- viale dei Mille
- piazza Ascoli
- viale Abruzzi
- piazzale Loreto
- corso Buenos Aires
- piazza Oberdan
- corso Venezia
- via San Damiano
- via Visconti di Modrone
- via Mascagni
- viale Bianca Maria
- piazza 5 Giornate
- viale Regina Margherita
- via Campi
- via Spartaco
- via Maestri Campionesi
- viale Tibaldi
- piazza Belfanti
- viale Liguria
Il traguardo sarà posizionato in corso Venezia, subito dopo via Palestro, dove si terranno anche le premiazioni finali.
Strade chiuse e divieti
Per consentire lo svolgimento della gara, tutte le vie interessate dal circuito saranno chiuse al traffico dalle 11.30 fino alle 18 circa di domenica 24 maggio.
Scatterà inoltre il divieto di attraversamento delle intersezioni e il divieto di transito per tutti i veicoli lungo il percorso.
Dalle 18 di sabato 23 maggio entrerà invece in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree interessate dal passaggio della corsa.
Previsti inevitabili disagi anche per il trasporto pubblico di superficie, con deviazioni e modifiche alle linee Atm lungo tutto il circuito.
Le chiusure su tangenziali e autostrade
Sono previste limitazioni anche alla viabilità extraurbana.
Tangenziale Ovest di Pavia – A54
Dalle 12.30 alle 15.30 sarà chiusa la carreggiata nord in direzione Milano con uscita obbligatoria allo svincolo Pavia Nord / S.S.617.
Chiusi anche i rami di svincolo verso Pavia Centro, Stadio e via Brambilla.
Tangenziale Ovest di Milano – A50
Dalle 13 alle 16 saranno chiusi i rami di uscita per Milano Ticinese in entrambe le direzioni.
Il traffico verrà deviato verso gli svincoli di Quinto de’ Stampi e Assago.
Possibili rallentamenti anche sulla ex Statale 35 dei Giovi nel territorio di Binasco, con disagi attesi in uscita dall’autostrada A7.
Giro-E, Carovana rosa e Giroland
Prima dell’arrivo dei professionisti, tra le 13.25 e le 14.25, il circuito cittadino ospiterà il Giro-E Enel, la manifestazione dedicata alle biciclette elettriche.
Alle 14.40 entrerà invece in città la tradizionale Carovana del Giro, con musica, animazione e giochi per il pubblico.
Dalle 13 alle 18.30 via Marina ospiterà “Giroland”, il villaggio ufficiale della corsa: uno spazio aperto a famiglie e appassionati con biciclette storiche, maglie iconiche e il celebre Trofeo Senza Fine.
Il Vigorelli celebra il Giro
Il passaggio della Corsa Rosa sarà anche l’occasione per valorizzare il velodromo Maspes-Vigorelli, protagonista del programma “Aspettando il Giro”, organizzato da Milanosport e dal Comitato Velodromo Vigorelli.
Tra eventi sportivi e mostre fotografiche, il tempio del ciclismo milanese ospiterà:
- il Trofeo Rosa Milanosport dedicato alle categorie giovanili;
- la mostra “I giusti nello sport”, realizzata con Fondazione Gariwo;
- l’esposizione “Una vita in Giro”, dedicata a Vincenzo Torriani, storico direttore organizzativo del Giro d’Italia.
Per l’occasione saranno esposte anche maglie storiche legate alle grandi imprese della corsa rosa, tra cui quella di Fiorenzo Magni del 1951.
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