Giro d’Italia, sulle salite del Canton Ticino un’altro show di Jonas Vingegaard

Tutto come previsto: l’arrivo in montagna, al termine di una salita piuttosto dura, premia di nuovo Jonas Vingegaard. La giornata interamente in Canton Ticino del Giro d’Italia finisce quindi negli highlights del campione danese che consolida ulteriormente la maglia rosa a Carì, sede del traguardo al termine di una frazione breve (113 Km con partenza a Bellinzona) ma resa dura proprio dall’ascesa finale. (foto VismaLaB)

Vingegaard ha recitato il copione più classico: ha messo a tirare la sua squadra, la Visma-Lease a Bike, ed è stato “lanciato” dall’ultimo uomo Davide Piganzoli quando mancavano meno di 7 chilometri al traguardo. L’austriaco Gall (Decathlon) ha provato a rispondere ma ha capito di non poter tenere il ritmo del danese, accontentandosi di salire con gli altri corridori rimasti alle spalle della maglia rosa.

Felix Gall del resto ha guadagnato la seconda posizione in classifica perché, come si pensava, il portoghese Eulalio ha perso ulteriore terreno. L’austriaco ha poi centrato il secondo posto (a 1.09 dal vincitore) davanti a Hindley e Arensman.

Male invece la speranza italiana della vigilia, Giulio Pellizzari, tra i primi a staccarsi dal gruppo dei migliori sulla salita finale: molto meglio di lui il già citato Piganzoli che dopo aver lavorato per “Vingo” è rimasto in coda al gruppetto degli inseguitori.

Il valtellinese, pupillo di Ivan Basso che lo ha cresciuto nella Eolo-Polti prima della “chiamata” dalla corazzata Visma, ha mostrato gambe e testa “da capitano” e solo negli ultimi metri ha perso qualche secondo terminando sesto davanti a Bernal. Ora è secondo tra i giovani dietro a Eulalio ma può legittimamente sognare la maglia bianca a Roma. E chissà che Vingegaard, che ha messo quasi al sicuro la rosa, non possa favorirlo nelle prossime tappe.