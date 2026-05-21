Gita fuoriporta degli ex studenti di IIIA del liceo Cairoli di Varese per festeggiare 50 anni dalla maturità

A cinquant’anni dall’esame di maturità, tredici dei 23 diplomati della 3A del Liceo Classico Ernesto Cairoli di Varese si sono ritrovati per una rimpatriata speciale all’insegna dell’amicizia, dei ricordi e della cultura. La classe, che aveva condiviso gli anni del liceo tra versioni di greco e latino, interrogazioni e sogni per il futuro, ha scelto Ferrara come meta di un fine settimana capace di far riaffiorare emozioni e legami mai davvero interrotti.

Oggi tra quei compagni di scuola ci sono avvocati, medici, imprenditori e professionisti che hanno seguito strade diverse, in Italia e non solo. Nonostante il tempo trascorso, il desiderio di ritrovarsi è rimasto forte e si è trasformato in un’occasione per celebrare un’amicizia costruita tra i banchi del liceo varesino.

Un viaggio tra cultura e ricordi

La città estense ha fatto da sfondo a visite culturali, passeggiate nel centro storico e momenti conviviali durante i quali sono riemersi racconti e aneddoti degli anni trascorsi al Cairoli. Tra una risata e un ricordo condiviso, il gruppo ha ripercorso episodi della vita scolastica che, ancora oggi, riescono a creare un senso di appartenenza.

Non sono mancati i riferimenti ai professori, alle giornate trascorse sui libri e a quell’età in cui il futuro sembrava tutto da costruire. Un patrimonio di esperienze che, a distanza di mezzo secolo, continua a rappresentare un punto di riferimento umano oltre che formativo.

Un legame che resiste nel tempo

L’incontro si è trasformato così in qualcosa di più di una semplice reunion. Per gli ex studenti della 3A, il fine settimana a Ferrara è stato il segno concreto di come la scuola possa lasciare tracce profonde e durature nella vita delle persone.

Un’occasione semplice ma significativa, vissuta con entusiasmo e partecipazione, che ha riportato per qualche giorno i protagonisti agli anni della giovinezza varesina, dimostrando come certi legami sappiano attraversare il tempo senza perdere valore.